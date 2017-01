Francis Mojica, el cerebro que no se dio a la fuga

No hará ni dos semanas el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunciaba una especie de plan para recuperar a nuestros cerebros fugados. Para obtener resultado en esta repesca se dota al proyecto -que bien podríamos bautizar como ‘Vuelva usted a casa aunque no sea Navidad’- con cuarenta millones de euros, lo cual no está mal aunque en el fondo supone una bagatela, y lo digo en serio, si logramos que, en efecto, nuestros cráneos más privilegiados regresen a la patria chica para encerrarse en laboratorios óptimos que les permitan descubrir elixires que contribuyan a mejorar nuestra calidad de vida y de paso engorden las arcas públicas gracias a las patentes. Las patentes en la industria farmacéutica son un negocio tan golosón como el petróleo, pero desarrollarlas exige tiempo y nuestros políticos viven atrapados bajo el síndrome de la urgencia. Necesitan que se vean las cosas para que la gente vuelva a votarles. Puentes, carreteras, templos deportivos, carriles bici, en fin, quedan plasmados ante los ojos de los contribuyentes. Los bichos de la ciencia son invisibles más allá de la lente del microscopio y además los de la plebe algo aturullada los asociamos a una futura plaga zombi. Es un drama, pero la ciencia vende poco en nuestro país.

De entrada sólo podemos alegrarnos ante el plan de Ximo Puig. Ahora bien, si yo fuese científico fetén apalancando en Alemania o Suiza me pensaría mucho regresar pese a los cantos de sirena, pues las buenas intenciones suelen diluirse y al final la pasta prometida no irrumpe con la fuerza adecuada porque luego los presupuestos hacen agua y la ciencia, de nuevo, adquiere contorno de hermanita pobre. Estos planes suelen yacer en el limbo de los experimentos y ya afirmó el castizo que los experimentos (políticos) mejor con gaseosa, que es barata y sólo puede provocarnos un pasajero flato. A lo mejor, en vez de intentar recuperar a los que ya perdimos por la mala gestión de recortar precisamente donde no había que aplicar el vil tijeretazo, interesaría ayudar al máximo a los que todavía permanecen entre nosotros, como por ejemplo el microbiólogo Francisco Juan Martínez Mojica (en adelante Francis Mojica), recién premiado con un Jaime I por sus estudios sobre unas bacterias de las Salinas de Santa Pola que resisten los ataques de los virus mediante un truco especial. Ya sé que esta explicación chapucera se aleja de la ciencia, pero que quieren, uno es de letras y tampoco les voy a abrumar con tecnicismos.

Francis Mojica nació en Elche y sin duda bajo la sombra de sus palmeras empezó a sentir el cosquilleo que motiva a los futuros científicos; esto es, averiguar lo que sucede a nuestro alrededor. Su currículum es brillante y estudió en las universidades de Murcia, Valencia y Alicante. No precisó, pues, de interminables estancias en centros de renombre internacional para despertar su sesera, con lo cual deducimos que ya vino espabilado y talentoso de casa. Corrían los años noventa cuando se fijó en el misterio de las bacterias antes mencionadas. El rayo traspasó sus neuronas ante unos patrones inauditos que se repetían en esas bacterias... Pero, insistimos, la velocidad nunca suele ir pareja a los rigores de la ciencia. Estudió largos años junto a su equipo hasta que consiguieron las certezas que han merecido el premio Jaime I. Para que percibamos la importancia de sus hallazgos basta añadir que se pueden aplicar al cáncer y otras enfermades, y que ahora mismo varios equipos de oncólogos (en China, sin ir más lejos), se basan en sus descubrimientos para continuar avanzando.

Gasta este microbiólogo notable pluma a la hora de escribir y afronta la vida sin dobleces

Gasta el ilicitano Francis Mojica notable pluma a la hora de publicar artículos en prestigiosas revistas de su ramo, así como una sonrisa franca y pelín irónica y una calva de sabiduría reconcentrada y bonhomía probada apenas pespunteada por pelillos blancos. Posa frente a la cámara mirando fijamente el objetivo, sin dobleces. Esta ironía se ratificó cuando su nombre sonó para los últimos Nobel tanto en medicina como en química. Avasallaron un poco al hombre, quebrando su rutina de laboratorio y docencia. Y contestaba en las entrevistas desde el escepticismo del científico que sólo habla de lo que se demuestra y con la honradez y la retranca de un labriego de la zona. Sus alumnos y ex alumnos le adoran, le admiran y sacan pecho ante su magisterio. ¿El Nobel? Uf, ya veremos...

En su parlamento cuando los Jaime I sí estuvo rápido de reflejos y vindicó la visibilidad de los de su negociado. Hizo muy bien. Nuestra sociedad frivolona admira a futbolistas, modelos, toreros, cocinillas catódicos y, lo que es peor, a los nuevos ricos e incluso a los concursantes de programas basura; sin embargo, ningunea a los científicos. Ni siquiera les desprecia, pues ese desprecio certificaría su existencia. Les ninguneamos porque se nos antojan seres de otra lejana galaxia. Denunció también en su discurso la fuga de cerebros a la que nos referíamos al principio así como la falta de apoyo por parte de las administraciones. Tiene toda la razón, y me permito aquí añadir que el entramado universitario, con rectores plagiadores y tipos como Errejón que cobraron becas por la cara, tampoco se libra. ¿Acaso no despilfarran dinero en merluzadas obviando asuntos de mayor enjundia? Pues eso. Nos habría venido estupendo un Nobel para Francis Mojica porque así la ciencia hubiese adquirido visibilidad. Además, siendo paisano igual cesaba siquiera un instante el eterno vapuleo que recibe nuestra Comunitat. Porque él es de la terreta, sí, al ciento por ciento. Y mira que si un día de estos le otorgan el Nobel... Yo sé lo daba, desde luego.