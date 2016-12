En la pomada con Claudia Montero

A lo mejor ustedes lo ignoran, pero desde hace catorce años vive en Valencia una hispano-argentina de rigurosa, exquisita, clásica y reglamentaria educación musical que, así como quien no quiere, ha ganado ya dos premios Grammy Latinos, el primero en 2014 y el segundo hace un par de semanas. Se llama Claudia Montero, es hija de un señor de Navarra (de ahí la doble nacionalidad), trabaja de profesora en el conservatorio superior de Castellón y la especialidad en esto de cosechar premios se la debemos a sus composiciones en el ramo de la música contemporánea. Andaba yo francamente preocupado al descubrir el triunfo en los Grammy Latino de una porquería melódica llamada ‘La bicicleta’, bodrio perpetrado por Carlos Vives y Shakira para satisfacer los paladares más amelonados, pues me decía eso de «Señor, qué triste para el universo latino semejantes muestras de mal gusto, qué flaco favor...», cuando estalló a mi vera el merecido premio de Claudia, con lo cual menguaba mi melancolía, ya que no todo estaba perdido. Por suerte cambié de registro y me dije: «No todo está pésimo, todavía hay latinos de talento...»

¿Y cómo llegó a nuestra ciudad Claudia Montero? Pues huyendo de la grave crisis económica e institucional de su país y de los populismos baratos que desembocaron en infames corralitos. Madrid fue su primera etapa. Pero a los dos meses alguien le habló de Valencia y decidió probar, explorar, ampliar horizontes. Desembarcó aquí y el flechazo fue inmediato. La gastronomía, la luz, la vitalidad de la gente, el mar, ese vivir en la calle y en las terrazas de los bares... Se le antojó además una ciudad limpia, amable, accesible. Y entre nosotros se quedó. Lo tuvo clarísimo. Sus hijos son ya más valencianos que argentinos y la familia mora junto a la Catedral, en pleno casco viejo, cobijada bajo la sombra del Miguelete, y por eso por las mañanas se despierta gracias a las campanas del añejo templo. «Un lujo, una maravilla», apunta. Ya lo creo. Lo gracioso es que su aterrizaje en Valencia coincidió con el zafarrancho fallero. Cuando asistió a su primera mascletà pensó en los bombardeos de Afganistán pero, mujer de tímpano depurado, encontró perfil sincopado y dodecafónico al volcán pirotécnico y decidió que convenía sumarse a la fiesta. Ella también compró petardos y junto a sus hijos se unió al estrago de la pólvora. Se adaptó rápido al festejo, Claudia, y hoy no la mueven de nuestra urbe salvo cuando viaja por trabajo o cuando la reclaman porque un premiazo sopla su dorado galardón contra su nuca. Así pues, nos marchamos a Las Vegas hacia los Grammy Latinos.

Su música conquistas Las Vegas, ese batiburrillo 'made in America' pasado por el túrmix latinoche

Las Vegas se enclava en el desierto de Nevada y no deja de ser una ciudad fallera porque está construida a base de ese cartón piedra que son los decorados de los casinos. Las Vegas y la mafia. Las Vegas y Elvis. Las Vegas y el Rat Pack de Frank Sinatra. Las Vegas y aquel Howard Hughes enzulado por una guardia pretoriana de vigilantes mormones. Las Vegas y Claudia Montero. Viva Las Vegas. Yes. Y allí estaba nuestra paisana de adopción, inmersa en ese tinglado de focos, fans a la caza de un autógrafo, estrellas, estrellonas, reinonas. Batiburrillo ‘made in America’ pasado por el túrmix latinoche. Y la incertidumbre, porque cuando te llaman y te dicen que estás nominado no sabes si al final, como es lógico, consigues el triunfo. Y los nervios a flor de piel que te muerden las ojeras que florecieron por culpa del jet-lag... Y Laura Pausini a un metro de Claudia, y Claudia resulta que es seguidora de la Pausini pero se cortó a la hora de pedirle un selfi porque, oye, una nominada tampoco se va a poner en plan pedigüeña. Y entonces por fin, al fin, pronuncian tu nombre y has ganado. Otra vez. Segundo Grammy por una composición suya titulada ‘Cuarteto para Buenos Aires’ que corresponde a su disco ‘Irremediablemente Buenos Aires’. Y entonces flotas, levitas, te emocionas. Claudia escuchó su nombre y alzó los brazos como una tenista ganando en Roland Garros. En fin... ¿Qué más podemos decir?

Ahora bien, me sigue pareciendo cuanto menos curiosa la diferencia que separa los bandos entre el pop pastelero o el rock de varios pelajes y la música clásica y contemporánea... Los primeros reinan en la galaxia y cosechan ingresos millonarios gracias a su ‘chin-chin-pum’, y los segundos, pese a su selecta formación, continúan sobreviviendo en ámbitos minoritarios. De hecho, cuando Claudia Montero cenó con los del pop durante la gala, al explicar que ella militaba dentro del sector clásico provocó un silencio de respeto. Siempre se teme lo desconocido. Como anécdota final les chivo que se citó con dos antiguos alumnos suyos afincados en Yanquilandia; uno de los cuales además produce basura rítmica para grandes ídolos de masas. «Claudia, si quieres facturar en serio utiliza los cuatro compases simples y luego añade mucho papito, mucho amol y mucha mami-mami», le explicaron regocijados. En cualquier caso, Claudia Montero estuvo allí y encima vive aquí. Junto a la Catedral, ya saben.