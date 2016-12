Kim Koh, un erudito con paladar mediterráneo

Aunque nos resulta harto díficil efectuar un ejercicio de mera contención pues nos solemos guiar por la imagen, por el envoltorio, no deberíamos opinar según las apariencias. Por ejemplo, usted observa una foto del señor Kim Huat Koh, mano derecha de Peter Lim, el propietario del Valencia CF, y un vistazo apresurado le podría hacer creer que estamos ante el típico extra que asomaba su chata napia en las pelis de Bruce Lee sólo para encajar una tanda de golpes repartidos por el finado campeonísimo de las artes marciales, mayormente del kung-fu. Kim Koh no irradia precisamente un gran carisma, ni una facha de galán a lo Chow Yun-Fat, aquel actor fetiche de las obras de John Woo, ni una personalidad aplastante. De entrada sólo percibimos eso, a un señor gordinflas con faz de bueno que va envuelto en un halo de bonhomía total. Pues esto es un error, y lo digo porque en su currículum encontramos un dato apabullante: se graduó en la universidad de Singapur, en el sector de la ingeniería, y consiguió matrícula de honor. La universidad en Singapur no es como la nuestra; esto es, allí sólo acceden a la enseñanza superior las mentes brillantes que se esfuerzan al máximo. Y en Singapur nuestro amigo Kim ha trabajado tanto en el ámbito público como en el privado y, además, se le considera «erudito». Hemos pasado del erudito Orellana al erudito Kim. Qué cosas.

Y es que, al mencionar Singapur, también nos ahogamos en los tópicos... Que si es una ciudad-estado propia de distopía de Aldous Huxley, que si todo está reglamentado y perfectísimo, que si no puedes fumar ni en la calle, que si te pillan tirando un chicle el multazo te apalea la cartera hasta dejarla tuerta, que si esto, que si lo otro... Vale, muy bien, pero Singapur aparece en lo alto de los indicadores mundiales en cuanto a bienestar, pasta, salud, trabajo, investigación y desarrollo, y los singapurenses, tan hormiguitas ellos según nuestra visión estrecha, viven la mar de felices en su hipertecnológico y eficaz universo.

Peter Lim no es tonto y, en mi opinión, consiguió el club a precio de saldo y con todos los chollos a su favor. Por eso a lo mejor los tontos somos nosotros. Y Peter Lim tampoco creo yo que se deje asesorar por tipos taradetes... Con Kim Koh ha trabajado bastante y es uno de sus hombres fuertes, de ahí que le nombrase consejero delegado del Valencia CF. Kim Koh son los ojos, las manos, la boca y los pies de Peter Lim, un Peter Lim que lleva siglos sin aparecer por aquí, en Valencia. Con Layhoon, Kim es el cordón umbilical de Lim. Y sospecho -esto obedece a puras razones quizá de olfato disparatado- que Kim Koh, ejecutivo de eficacia probada, se ha deslizado hacia los placeres del Mediterráneo.

Este ejecutivo con faz de bueno se graduó en el sector de la ingeniería con matrícula de honor

Vive en un chaletito frente al mar, en la Patacona. Claro, levantarse por las mañanas con el mar de fondo panorámico imagino que imprime un ritmo entre romántico y laxo. El mar, qué paz, qué bonito. Y el clima, qué maravilla. Es un reconocido degustador de Vega Sicilia. Mal paladar no gasta este hombre. Siempre pide ese estupendo vino en los restaurantes, y cuando sabe que no yace en la bodega de la fonda, se lo trae de casa. Si no se acaba la botella, ésta le acompaña hasta su hogar, que no conviene desperdiciar. A uno esto se le antoja bastante normal. No valoramos lo suficiente nuestros vinos y, sobre todo, nunca pensamos que un vino de esa categoría un señor como Kim Koh aquí lo bebe por un precio cinco veces menor de lo que cuesta en Singapur. Kim anda alucinado con los precios de semejantes joyas y extrae jugoso partido. Nada que reprochar, que no somos nosotros gente militante en el bando abstemio. Hombre, en alguna sobremesa se ha medio dormido, pero, ¿quién no se ha visto atacado por la modorra tras una comilona opípara y un buen caldo? No seamos tan purista, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra.

Kim Koh gusta de caminar en su barrio cuando el tiempo lo permite y suele enfundarse un chándal normalucho, con lo cual algún socio del Valencia se queja pues por lo menos podría uniformarse con el atuendo oficial del club. Entre las zampadas, el rico vino, el mar, los paseos chandaleros, nuestro gozoso modo de vida y todo esto, de entrada diríamos que Kim Koh se ha adaptado a la perfección en nuestra ciudad. Pues no, más bien se diría que no se lo ha montado mal. De hecho, aunque lo intentó, nuestro idioma sigue siendo un misterio para él. Y en cuanto a los sucesos del Valencia, tampoco parece que el hombre ande muy atento al devenir deportivo pues el descalabro nos persigue. Igual por eso Lim nos ha mandado a otro consejero delegado. Para que vigile al que él envió a vigilar. Aquí todos se vigilan. No obstante, Valencia es mucha Valencia, y no me extrañaría que el encargado de vigilar al vigilante termine a su vez sucumbiendo ante la seducción de sensualidad y pereza que destila nuestra urbe. Eso sí, el Vega Sicilia de nuestros restaurantes pertenece al dominio de Kim Koh. Cualquier día lo nombrán fallero de honor, si es que no lo han hecho ya.