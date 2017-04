Moda y complementos bajo el sol de Xàbia

Acompañado de las notas del cantante inglés Adam King, que hizo un remake de los grandes éxitos de los 80 y 90, dio comienzo la nueva edición del It Market que Pilar Carbonell y Amina Basañez organizaron en Xàbia. En esta ocasión, hubo 36 puestos distribuidos entre el interior y el exterior del Parador de la localidad. Hasta allí llegaron multitud de rostros conocidos. Me llamó la atención la asistencia del ex jugador de baloncesto Fran Murcia, exmarido de Lara Dibildos, que junto a su actual mujer e hijos estaban alojados en el recinto. Además, el director de aceite Camino de Aníbal, Diego Gómez Ferrer, Claudia Casanova, el matrimonio formado por Lourdes Millet y Carlos Pérez Marsa, Almudena Cano junto a su esposo Rafa Membrives y Carla Gómez Lechón. Hubo abogados como Óscar Antón, que acudió junto a su mujer Mónica Perandones y Silvia Suay, y las hermanas Mar y Begoña Casanova.

Entre complementos, moda y artesanía también se dieron cita representantes del mundo de la moda, la cultura y el arte, como la fotógrafa artística Coni Cuenca y la diseñadora y artista Mar Alcón. Por último, destacaré a los empresarios Vicente Corbí, que llegó acompañado de su mujer Gracia Pitarch, la empresaria Ana Postigo, Pilar Lluquet y su marido Carlos Duato, el expresidente del Estudiantes, Juan Francisco García y su mujer Maite García, Antonio Suárez-Pumariega y Ricardo García.

El mercadillo fue todo un éxito de asistencia, y Carbonell y Basañez ya están preparando uno nuevo para el puente de mayo, 30 abril y 1 mayo, en Montgo di Bongo.