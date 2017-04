Mara Calabuig cumple 90 años en familia

Cuenta que sus 90 años recién cumplidos son «una cortesía de la naturaleza», a la que agradece tener la mente «disponible». Y hace una divertida comparación (con sonrisa incluida): «Es como un edificio que está en ruinas pero tiene el ático fenomenal».

La periodista Mara Calabuig acaba de inaugurar década con una fiesta familiar íntima y «muy bonita». No se considera nostálgica, así que cuando le pregunto por el camino recorrido me dice que es aficionada a vivir el presente. Eso sí, recuerda que los tres pilares fundamentales en su vida han sido su hermano mayor, su marido y su padre, al que agradece que no le «tasara» el dinero para comprar libros. Lectora compulsiva, Mara subraya que tiene una biblioteca con más de ocho mil ejemplares y que le pierden los ensayos sobre moda. Y precisamente fue de eso, moda, sobre lo que escribió durante 23 años en LAS PROVINCIAS (comenzó en 1986). Sus ‘Espejos de la moda’ supusieron todo un boom. «Fue una sección rompedora, entrevistaba a una persona relevante de la sociedad y averiguaba su actitud frente a la moda. Recuerdo que me llamó la atención que algunas protagonistas, al solicitarles la entrevista, me decían: ‘Se lo preguntaré a mi marido’. Yo me quedaba atónita», confiesa Calabuig, mujer que se define «independiente y libre». Ahora, «ya que 90 años es toda una proeza», quiere saborear cada momento y estar junto a su familia: sus dos hijos, sus dos nietos y sus cuatro bisnietos.