Emprendedores ‘made in Valencia’ en estado puro

Las siguientes líneas están dedicadas a la creatividad, a los valencianos emprendedores y artesanos. Concretamente a aquellas mujeres que con su imaginación y originalidad son capaces de crear auténticas maravillas (algo que para mí es bastante complicado, se lo dice una que cuando dibuja en un papel un perro parece que esté retratando al mismísimo diablo).

La protagonista de este artículo es Aitana Luna. Esta artesana se rodeó de amigos para mostrarles sus nuevos diseños de bisutería. Y no es nueva en estos lares, ya que lleva cerca de siete años realizando piezas de lo más exclusivas, principalmente anillos de cristal de Murano con líquido o cuerda en el interior, y adornados con fieltro, purpurina o decoraciones de peces.

Bueno, pues hasta El Colmado de la Rivera, donde se celebró el ‘sarao’ acudieron personalidades de lo más variadas. Ya verán.

Arriba: Marga Azcárraga, Lucía García y Quique Cubells. A la izquierda: Pepa Cabañés y Camilo Miralles. A la derecha: Silvia Clavell y Mamen Moreno. / LP

Entre la multitud se pudo distinguir al empresario Quique Cubells, que acudió al evento acompañado de su hija, la joven ilustradora Paula Cubells, la directora de relaciones externas de Rambleta Mariola Cubells, Lucía García, Marga Azcárraga y la diseñadora de comunión a medida Pepa Cabañés. Tampoco quisieron perderse la presentación Camilo Miralles, Patricia Membrives, de la ONG valenciana One Day Yes, que trabaja para apoyar la escuela Twashukuru de Kenia para que se consolide, se haga autosuficiente y siga manteniendo a sus niños, Ariadna McNaughton, M.ª Ángeles Martínez, Amparo Pedro, Rosa Feroz, Silvia Clavell, Mamen Moreno y Yolanda Ruiz, entre otros muchos más.

Por último, y no menos importante (como se suele decir en estos casos) les hablaré de la siguiente cita, de la que aún no sé el día, pero que me llevará a encontrarme con las pintoras Susana Roig Hervás y Tutti. Ya les iré desvelando más datos.