¿Quién es Celia Chavero?

No es costumbre en ella llegar tarde a las citas porque su vida está muy organizada; no puede ser de otra forma con seis hijos, dos trabajos y la presidencia de la Federación de Familias Numerosas. Explica con humor que hoy se ha maquillado incluso, quizás porque su tiempo es el que primero sacrifica. Pero no hay reproches, al contrario. Está feliz en su apretado día a día esta profesora resuelta, que se define como guerrera, que se ríe a carcajadas y que guarda un espíritu inquieto delatado con ese movimiento mecánico en las piernas de quien no está acostumbrado a perder el tiempo. Luchan desde la federación por quitarse el cliché de que las familias numerosas son únicamente por motivos religiosos. «Aquí cabemos todos, unidos somos más fuertes». Y cuando ve a Ribó por la calle, que es a menudo porque viven cerca, le recuerda que «están pendientes los descuentos en el Valenbisi». Cree que las instituciones les tienen abandonados. «No somos su prioridad pero ahí estamos para recordarles que somos 58.000 familias en la Comunitat».

-Preside la Federación de Familias Numerosas, tiene seis hijos y trabaja. Dígame, de verdad, cómo lo hace.

-En la medida de lo posible a golpe de agenda, lo llevo todo anotado. Además, tengo una gran familia detrás que es el pilar básico de mi vida. Nos vamos organizando, de hecho todas las noches hay reunión. Discutimos, como en la federación, pero cuando hay que hacer algo vamos todos a una. Y al final para conciliar hacen falta grandes dosis de humor. Antes me estresaba muchísimo para que la casa quedara perfecta. Hoy he salido y conforme han dejado las habitaciones se las van a encontrar. Y no pasa nada. Al final nos obsesionamos con la limpieza o el orden y lo importante es que se vayan todos contentos. Me interesan más las personas.

-El humor es importante.

-Le cuento una anécdota de esta misma mañana. El estrés de mi marido es tal que ha tirado dos veces el café y cuando se ha ido a sentar en el taburete se ha caído al suelo. La risa ha sido general y al final, el pobre, se ha tenido que reír también.

-¿Se olvida de sí misma cuando tiene que estar pendiente de tantas personas?

-Si aprovechas el tiempo cabe todo. Por ejemplo, me relajan las plantas y esta mañana les he dedicado un rato. Si vas buscando huecos los encuentras. Estamos sometidos a una agenda, pero no hay que ser presos de ella.

-¿Siempre quiso formar una familia numerosa?

-Siempre. Mire que tengo seis hijos y en casa aún me animan y me piden gemelos (ríe). Lo importante es no sentir miedo. Negar que un hijo te cambia la vida es mentir. Desde el minuto uno ya no eres la misma, y no quiero decir que sea a peor. Tendemos a ser egoístas y por tanto no te debe preocupar complicarte la vida cuando quieres ser madre.

-Encontrar una persona que comparte una visión de la vida parecida a la suya es una suerte.

-Cierto. Y eso que mi marido y yo somos fruto de una cita a ciegas, por un amigo en común que nos unió. Quedamos un diez de mayo de 1992. Y hasta aquí. No sé qué nos vimos pero ha funcionado. Somos un gran equipo.

-Quizás la parte más complicada en una familia numerosa sea gestionar bien los recursos económicos.

-Desde luego. Ellos han de aprender que la vida tiene un coste, les hacemos un flaco favor si no les enseñamos a pelearse lo que ganan. Mis dos hijos mayores estudian Medicina y Arquitectura, pero además tienen empleos puntuales y pueden mantenerse durante el curso y no pedir. Los móviles son una necesidad, no para estar conectados a redes sociales, y hay un contrato firmado en la nevera que deben cumplir. Es un lujo la ropa de marca y en la comida no hay caprichos. Además, me he dado cuenta de que cuanto más llena está la despensa más consumen. No quiere decir que comamos mal, pero siempre miras las ofertas. Por otro lado, vas todo el día como las abuelas: «Apaga la luz que no soy accionista de Iberdrola, cierra el grifo mientras te lavas los dientes...»

-¿Qué le gustaría que quedara en sus hijos de formar parte de una familia tan grande?

-Que valoren que el rico no es el que posee muchas cosas sino quien tiene gente detrás.

-¿Busca de vez en cuando espacios de soledad?

-No me gusta. Si algún rato me quedo sola enseguida me pongo nerviosa y me voy a ver a la Virgen, que me encanta, o a dar un paseo por el centro. Mi marido sí lo necesita a veces pero a mí me da la impresión de que mi vida está vacía.