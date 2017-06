«Si no te arrepientes de nada en la vida, que un psiquiatra te revise la cabeza» Juan Luis Durich, director general de Consum, es un hombre de números, analítico, entregado al trabajo pero que traza sus líneas rojas: «No estoy dispuesto a renunciar a la familia» MARÍA JOSÉ CARCHANO Jueves, 15 junio 2017, 18:44

Los grandes ventanales con vistas a una autovía parecen el único lujo en el despacho del director general de Consum. No hay maderas caoba ni cuadros con firmas de postín. Tampoco es uno de esos espacios inmensos con sillones de cuero donde todavía habitan algunos directivos, que intentan marcar así la diferencia con el resto. Los lugares hablan de quienes los ocupan, y si hubiera que definir a Juan Luis Durich por ello la palabra sería ‘mesura’. Esa afabilidad que le hace estrechar la mano con fuerza, serio y a la vez cercano desde la primera pregunta, más cómodo hablando de una infancia feliz en un pueblo de poco más de dos mil habitantes que recitando cifras económicas. Si no hubiera tenido esta entrevista habría bajado con el resto de empleados de la sede central de la cooperativa a despedir a un trabajador que se jubila.

-No veo muchos efectos personales en este despacho.

-Tenía una foto de la familia pero ahora los miro y no los reconozco (bromea). Es que no vivo del recuerdo, sino del momento actual.

-¿Por qué?

-Estoy satisfecho en casi todo, pero suelo ser pragmático. No quiere decir que no recuerde el pasado y no lo tenga en cuenta para aprender de él y poder cambiar el presente, pero siempre he pensado que si tienes una vida muy intensa has de priorizar; vivir el ahora porque de otra forma no te da tiempo a todo.

-Lleva desde 1993 al frente de una cooperativa como Consum. ¿Recuerda aquel nombramiento con vértigo?

-Sí. Siempre sientes vértigo, y quien diga que no lo tiene es un inconsciente o un irresponsable. Cuando ponen en tus manos parte del destino de tantas personas en un proyecto de esta importancia evidentemente te pesa la responsabilidad. Yo creo que es lo razonable.

-¿Va mitigándose esa sensación con el tiempo?

-Yo creo que lo que pasa es que vas compartiéndola. Quizás por mi forma de dirigir he dado mucha autonomía a mis directivos, y en este caso no es que pierda la responsabilidad, pero se nota ese apoyo.

-¿Es cierto ese mito de la soledad del directivo?

-Bueno, uno no deja de sentir esa soledad en el momento de tomar ciertas decisiones que no se pueden delegar. Pero forma parte del cargo, supongo.

-Dice que ha dado mucha autonomía a sus directivos, hay quien piensa que los buenos profesionales se rodean de personas con talento.

-Estoy absolutamente convencido de ello; a quien le moleste que un colaborador sepa mucho y crea que su puesto está en peligro por ello… Lo que hay que hacer es aprovecharlo porque revierte también en ti. Es que lo que busco precisamente es eso, ya que yo no quiero trabajar tanto.

-¿Ve esa capacidad en los demás?

-Creo que sí porque no funcionaríamos tan bien. Y le digo más: a cuantos menos lugares llegues, mejor. Lo pienso además de forma radical, porque si la organización crece a tu ritmo va a hacerlo de forma muy limitada. Por ello el ritmo debe ser el de mucha gente que piensa, que aporta ideas, que tira adelante. Si quieres controlarlo todo de alguna manera lo ciegas, así que tienes que confiar en la gente.

-A veces parece complicado.

-Pero desde mi punto de vista es el único camino, porque uno, por muy brillante que sea, puede tener una gran idea, pero has de contar con la colaboración de muchísima gente que debe estar suelta para alcanzar su potencial. Si no, no te vale.

-Confiéseme. ¿Cuántas horas pasa aquí?

-Hoy he llegado a las nueve de la mañana y me iré a las ocho de la tarde. Pero si en algún momento necesito marcharme lo hago. Ayer fui a ver a mi madre y por la tarde no regresé. Lo único es que nadie abandona el lugar de trabajo sin comunicarlo. Si alguien pregunta, mi secretaria sabe que estoy en casa de mi madre. Es que lo otro es una tontería. ¿Qué problema hay? ¿O no le gustaría saber que quien le está dirigiendo tiene una vida tan normal como la suya?

-Hay dos formas de plantearse la dirección de una empresa, supongo.

-Tienes que ser consecuente con el modelo que tomas. Si vas a un modelo autoritario debes ser un dictador, no sólo personalmente, sino que tienes que crear una organización preparada para la autoridad, incluso en los perfiles de trabajador que elijas, porque como sean abiertos no te libras de una rebelión. Si eres una organización participativa como la nuestra has de dar muchísima información, ser transparente y dejarles libertad.

-¿Cree que el modelo que ha desarrollado usted en Consum puede valer más tras la crisis?

-No creo en un capitalismo radical, tiendo a tener una visión a largo plazo y no busco el bienestar de hoy. No puedo ser rico si alrededor tengo sólo miseria. Eso no puede durar, así que si tengo que ser menos rico para que se reparta mejor estaré más tranquilo, viviré bien e incluso mi riqueza tendrá más valor. El 95% de los trabajadores son cooperativistas y cuanto más dinero ganamos, más implicados están. De hecho, durante la crisis aumentamos en cuatro mil el número de empleados porque lo que fluctúa son las ganancias que repartes.

-En Consum se habla de valores como el reparto de riqueza, la sostenibilidad, la ecología, el compromiso social. Después de venderlas como enseña de la empresa, ¿las asume como propias?

-Pero no lo hago por una cuestión de ideología, soy aséptico y pragmático, los de derechas dicen que soy de izquierdas y los de izquierdas, de derechas. Si me tuviera que calificar así a lo bestia sería demócrata, independiente y flexible. No soy católico y soy cristiano. Un analista que lo disecciona todo y eso hace que no acabe posicionándome en ningún lugar, porque de todas las situaciones intentas aprender, no creo en los fundamentalismos. Sí hay principios, pero muchos menos de los que venden la política o la religión. Porque aquí estamos para aprender, y si crees que ya lo sabes todo, ¿cómo vas a hacerlo?

-Dicen que se aprende escuchando. En su caso, ¿a quién escucha usted?

-A todo el mundo, aunque a veces no lo parezca. Incluso escucho de reojo, como tengo las orejas grandes… (bromea).

-Me han comentado que es usted una persona ordenada.

-Yo diría más bien analítico. O disciplinado. Tengo una estructura de pensamiento muy clara y no me suelo salir de ahí. Nunca he estado dispuesto a renunciar a determinadas cosas por el lugar que ocupaba en cada momento. Hay elementos que para mí son secundarios, aunque muchos los consideren esenciales. Por ejemplo, estar pendiente de las visitas políticas, o de actos a los que puede que haya quien saque partido, pero yo no. Me dedico al trabajo. Priorizo.

-¿Qué cosas son para usted fundamentales?

-No estoy dispuesto a renunciar a la familia, aunque mis hijos ya son mayores y hacen su vida. Afortunadamente mi mujer también trabaja y de esa forma no hay reproches por el hecho de que pase muchas horas aquí. Se lleva mejor. Me gusta mucho el deporte, todos los fines de semana voy a correr al río, me relaja, aunque haga mientras los planes de gestión. A veces me pasa que he llegado y no me he percatado, he perdido la noción del tiempo. Me pasa nadando también, me he tenido que comprar un reloj que mide las piscinas porque era imposible llevar la cuenta.

-¿Se ha perdido mucho de la infancia de sus hijos?

-El que diga que no se ha perdido nada de sus hijos… Me hace gracia esa actitud de quien no se arrepiente de nada en la vida. Si no lo haces, que un psiquiatra te revise la cabeza porque es imposible que nadie cambie algo de su pasado. Por supuesto que sí. Pero también es verdad que yo me he cascado todos los cursos de matemáticas y física de mis hijos. No he dejado nunca de estudiar con ellos, y quizás es una de las cosas que también habría cambiado.

-¿En qué sentido?

-Puede que hayamos incidido demasiado en los estudios de mis hijos y hemos dejado de lado otros aspectos. Que un bien puede ser suficiente. Porque, si lo pienso, yo también era de notas más bajas en las asignaturas que menos me gustaban. A veces uno tiene que ponerse en la piel de los demás, incluso por nosotros mismos.

-¿A usted le iba bien?

-Yo era apasionado cuando una asignatura me gustaba. Si no, me costaba muchísimo y antes del examen me pegaba el atracón para aprobar. En el caso de matemáticas o física no podía dejar un problema sin resolver, no paraba hasta conseguirlo. Y eso te crea un hábito de análisis, de dar la vuelta a las cosas, de la misma forma como lo hacía entonces.

-¿Es difícil definir la vocación de alguien que, como usted, acaba dirigiendo una empresa?

-Entiendo a la gente que tiene una habilidad muy marcada, como en el arte. Yo he sido de ciencias, aunque es cierto que he considerado siempre que las matemáticas son filosofía y al revés. Lo de hacer Económicas fue porque en aquel momento en la carrera se estudiaba sociología y psicología social. Elegí ese camino por no tenía entonces muy claras las ideas. Además, creo que fui práctico y veía que si estudiaba Matemáticas las salidas eran malas y la enseñanza no me cautivaba demasiado.

-Tampoco quiso ser médico, como su padre.

-Y eso que en mi familia la medicina se pierde en los anales de la historia. Le hubiera hecho gracia que siguiera con la tradición, claro, pero la realidad es que no me sentí especialmente presionado. Yo me di cuenta de que una parte de la medicina a mí no me llamaba especialmente, siendo que lo había vivido desde pequeño.

-No era tan habitual que en aquella época se dejara libertad para cursar unos estudios u otros.

-Mi padre era un socioliberal muy abierto. Un hombre algo particular, inventor, que me inició en la lectura. Tenía una librería enorme en una casa de pueblo, donde había casi de todo lo que uno podía leer. Y yo, sin querer, como era mal dormidor, me pasaba por allí y pescaba algún libro. A él le gustaba todo, desde artículos científicos hasta ciencia ficción, que es lo primero que me interesó a mí. Además, mi madre era una artista, vocación que ha heredado mi hija, que tiene facilidad innata. Yo no valía, en música soy una calamidad y no digamos mis manos, que son un desastre. Pero sí aprecio al arte.

-Se ha criado en un pueblo. ¿Qué recuerdos tiene de aquella época?

-Hasta los diez años vivimos en La Pobla del Duc, un municipio de dos mil quinientos habitantes en la Vall d’Albaida. Para mí fue una experiencia inolvidable, salir de casa y no saber cuándo ni cómo ibas a volver. Entonces pensabas que eras libre pero en realidad estabas equivocado, al llegar a casa a cenar mi madre sabía cada sitio en que había estado. Todo el pueblo se hacía responsable de tu seguridad. Y de ello eres consciente después. Por desgracia, eso se ha perdido.

-¿Cuándo acabó para usted aquella idílica infancia?

-Cuando a los nueve años entré en el internado. Para mí fue un choque muy fuerte, y me convertí en un superviviente. Allí dentro o sobrevives o eres una víctima o un acosador. Entendieron que a mí me tenían que dejar en paz. Hice muy buenas amistades, porque era esencial tener alianzas. Es que aquello era una merienda de negros.

-¿Ha influido en su forma de ser el hecho de haberse criado en un pueblo y no en la ciudad?

-No sé si es por haberme criado en un pueblo o por un conjunto de situaciones, pero puede que en las ciudades haya algo más de pose. Yo valoro más la espontaneidad, ser uno mismo. La realidad es que a mí la pose me importa cero.

-¿No le ha hecho falta?

-Pues no lo sé, porque uno nunca sabe a qué hubiera llegado en caso de haber hecho las cosas de forma distinta.

-Es que uno no puede conocer qué habría sido de su vida si hubiera tomado aquella decisión, o se hubiera comportado de manera diferente. Desde luego, en su caso puede estar satisfecho.

-Por supuesto, y no estarlo sería de desagradecido. Porque para llegar tienes que ser brillante, pero también tener suerte. Y el que no lo vea así peca de prepotencia. ¿Quién no es capaz de decir que en un momento determinado, uno no sabe por qué, eligió entre varios caminos y eso le cambió la vida? Me acuerdo de la crisis de los setenta, cuando mis amigos de Massamagrell, donde vivía entonces, me decían que para qué quería estudiar tanto si luego no iba a encontrar trabajo. Por ese motivo me presenté a las pruebas para entrar a trabajar en la Caja de Ahorros de Sagunto. Me cogieron, aunque me lo pensé mejor y les dije que no. En la universidad estuve en el departamento de estructuras, pero no me quise quedar. En realidad lo llamamos suerte, si bien yo no creo en ella, es una situación en la que todavía no tenemos todos los datos.

-¿…?

-Soy muy aficionado a la ciencia ficción, que me evade y me enseña. Y te das cuenta de que hace ya muchísimos años se ha escrito todo lo que está pasando. El móvil, el submarino, las naves espaciales… Fueron los primeros visionarios, y necesitas tener esa perspectiva para llegar a los sitios.

-Confiéseme. ¿Le han ofrecido entrar en política?

-Sí, pero lo rechacé porque yo no podría estar. Reconozco que en política sería un desastre porque no es para mí, por ejemplo, la disciplina de partido. Me considero una persona flexible. Y soy más de mirar a largo plazo, no sólo buscar el voto de mañana.

-Dijo un no rotundo.

-Total. Ahí sí que digo que hubiera acabado mal. Entiendo que la clase política tiene que existir, pero no casa con mi carácter.

-¿Cómo se ve en el futuro?

-Jubilado, claro. Aquí entrará otro, y yo estaré en el cuarto o quinto plano en el caso de que alguien necesite algún consejo. Nada más. Y soy consciente de ello.

-¿Ve esa situación con tranquilidad?

-Por supuesto. Me gusta, como le he dicho antes, hacer deporte, además de leer, ir al cine o jugar al dominó con amigos. No me aburriría. No soy de los que se cogen las vacaciones y dicen que a los quince días les pica todo, que no saben qué hacer. El verano me va estupendo, el tiempo se me acaba.

Acaba la entrevista. Le cuesta a Juan Luis Durich posar para las fotos, tan poco amigo de la exposición pública. Mucho más relajado, los siguientes minutos se los dedica a Ferran Calabuig, el trabajador que esta semana se ha jubilado en Consum.