En familia con Lola Asúnsolo y José María Ramírez-Magenti

José María Ramírez-Magenti y Lola Asúnsolo tienen en común la positividad, la inquietud por vivir y las altas dosis de actividad. La cita coincide con el Día Internacional de la Mujer, lo que asumo como una oportuna casualidad, pues el discurrir vital de Lola la sitúa como adelantada a su época. Viajera, deportista, aventurera y emprendedora, esta mujer que acaba de estrenar los ochenta años irradia ilusión, cercanía y determinación. «Las cosas no han cambiado lo que debieran, es triste que aún algunos hombres se impongan por la fuerza bruta. Queda mucho trabajo pendiente», afirma.

Nacida en Madrid y criada en Estoril debido a las obligaciones de un padre diplomático, María siempre amó los deportes. «He practicado equitación, natación, esquí náutico, esquí alpino y de fondo, vela, pesca... He competido en todo y durante muchos años», asegura. Una pasión que su hijo José María ha heredado y que le llevó a librar competiciones de esquí con sólo tres años. «Sabía bajar, pero no frenar. Mi padre ataba mi esquí al suyo para enseñarme», recuerda.

Lección vital José María ha aprendido de Lola la importancia de ser uno mismo independientemente de lo que se tenga. De hecho, Lola se autodefine como una mujer presumida y con las ideas muy claras. «Yo he pisado siempre muy fuerte, pero eso tiene un inconveniente. A veces pisas tan fuerte que el suelo se hunde y entonces has de volver a salir. Esa fuerza la he heredado de las mujeres de mi familia. Donde los demás ven problemas, yo veo soluciones».

Lola vino a Valencia por amor. Llegó en 1957 invitada a las Fallas y quedó impresionada. «Era la fiesta más bonita que había visto, me enamoré de la ciudad». Se considera pionera en muchos sentidos. Aprendió a conducir cuando en España casi no había conductoras. «Al ser muy chiquitina tenía que ponerme un almohadón para llegar al volante del Mercedes». Se casó cinco veces, pero sólo con los dos amores de su vida. «Con ambos he contraído matrimonio en varias ocasiones. Con el padre de mis hijos, tres veces. Y después de mucho tiempo me volví a casar con mi marido actual».

Siempre tuvo la inquietud de trabajar fuera de casa pese a reconocer que vivía muy bien. «Quería ser algo más que ‘la señora de…’ y acabé en el sector inmobiliario, que me entusiasmó. Ese amor por el trabajo lo transmití a mi hijo». Cuando José María terminó el colegio cursó estudios inmobiliarios europeos y ahora trabaja en una constructora muy potente. Cuenta que eran seis hermanos, pero tres murieron. De su infancia recuerda haber vivido de todo: «Nos llevaban siempre a todos lados, a mí a los doce años ya me enviaron a Francia a esquiar solo. Nos inculcaron el ser independientes».

Lola explica que para ella es fundamental la educación y el respeto. Reconoce que recibió una formación wagneriana en la que fue instruida por una ‘mademoiselle’. Antes de estrenar un vestido de noche lo llevaban durante varios días en casa para dominarlo y evitar que pudiera con ellas. «Mi madre me hacía caminar con las guías de teléfono sobre la cabeza. Igual estoy un poco desfasada pero creo que las cosas están volviendo a lo de antes, a las buenas maneras. Para mí lo normal es pedir permiso para levantarse de la mesa, uno de esos aspectos que a día de hoy parecen de otra galaxia».

El buen talante de ambos les ha ayudado a sobrellevar los momentos no tan buenos, como aquella época en que pasaron un bache personal y económico importante. «Es muy fácil subir de nivel y acostumbrarse a lo bueno, lo difícil es bajar y seguir siendo uno mismo. De las épocas más bajas se aprende mucho», asegura Lola. Cómplices de vida, juntos viajaron a Egipto tras la última boda de Lola y juntos se escapaban en barco cuando José María sólo tenía doce años. «Estaba prohibido sacarlo sin el capitán, pero mi madre y yo navegábamos y volvíamos por la noche para que no nos vieran».