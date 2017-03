Carlos Goñi, el rockero sin edad

Llevo viendo así como a salto de mata a Carlos Goñi desde aquellos tiempos heroicos en los que cada cual buscaba su lugar en el mundo. Normalmente nuestros encuentros se deben a cuestiones profesionales; esto es, yo le entrevisto y él contesta. Algún concierto patrocinado por la Diputación le presenté también. No puedo decir que seamos amigos, pues no hemos cultivado la charla ni de mesa camilla ni de barra de bar. Aun así creo que mantenemos, desde la distancia, una relación de afecto y respeto, al menos por mi parte. ¿Cómo no respetar a un tipo que escogió su camino apostando fuerte y escapando de las modas? Pues eso. Pero no resisto contarles un par de anécdotas relacionadas con él ahora que presenta nuevo disco.

Primera anécdota: Era yo un estudiante que se ganaba unas pesetas currando de camata en un garito de moda y Carlos solía venir por allí. Militaba en aquel tiempo en la banda ‘Comité Cisne’ como vocalista. Lucía un aspecto imponente, casi siempre vistiendo un amplio gabán negro y exhibiendo un frondoso pelazo (lo conserva) algo cardado. Una tarde, mientras yo me escaqueaba tras la barra como esos camareros de las películas de John Ford, Carlos irrumpió en tromba y fue a saludar al resto de los miembros de la banda allí apalancados. «Tíos, acabo de ver ‘Platoon’ y es la gran película de Vietnam, muy por encima de ‘Apocalypse Now’», proclamó. Helado me quedé. Aquella opinión se me antojó un escándalo pues yo era y soy un devoto del film de Coppola y ‘Platoon’ me parecía una merluzada. En aquellos años juveniles de arrebatos y prontos, bastaba una opinión que no coincidiese con la tuya para despreciar a la otra persona. Por lo tanto, en aquel instante Carlos me cayó fatal y procuré evitar en lo posible cualquier contacto con él. Comparar ‘Platoon’ con ‘Apocalypse Now’, ¡menuda herejía! Naturalmente, hoy, estos ataques de furia sólo me indican hasta qué punto era yo un pedante talibán y un bobo redomado. Pero nunca olvidaré aquella impresionante aparición suya. No sé qué pensará ahora Carlos Goñi de aquellas películas, si es que piensa algo porque su vida ha progresado con tanto fundamento que tampoco sospecho que el hombre esté para nostalgias. Carlos, me huele, jamás se regodeó en la lágrima nostálgica y siempre mira hacia el futuro.

Segunda anécdota: Presentaba yo un programa de pretensiones tralleras en nuestra televisión autonómica y esa noche nuestra estrella invitada era Carlos Goñi. En aquel programa me enchufaron a medio millón de guionistas porque Canal Nou solía actuar al modo de una oenegé. Aquellos guiones para las entrevistas me fastidiaban, pero debía seguirlos porque no podía herir su sensibilidad de los guionistas. Si no papagayeabas el guión era como si te ciscases en su trabajo, en fin. La primera pregunta que me habían escrito era: «Carlos, ¿los viejos rockeros nunca mueren?» Insinué que quizá esa pregunta, así justo al principio, igual no interesaba, pues de alguna manera le estábamos llamando viejo. «Qué va hombre, qué va, la pregunta es cojonuda y de paso rompe el hielo», contestó el astuto guionista-jefe. Pues vale, dije no muy convencido. Ya en el plató, en directo, y con Carlos a mi lado, tras saludarle le disparé la pregunta. Carlos pegó un respingo y, desde una mirada suya bañada por la severidad, me respondió: «¿Qué pasa, me estás llamando viejo o qué?» En aquel instante hubiese estrangulado al guionista. Mira que lo vi venir... Carlos tenía toda la razón. No sé bien cómo solucioné aquello, si es que lo solucioné, pero me barrunto que no fue una de las mejores entrevistas que le hicieron a Carlos.

En cualquier caso, pese a estas fruslerías, la única verdad es que Carlos Goñi, madrileño de nacimiento pero valenciano de adopción pues creció en Alicante y no olvida la ciudad que forjó sus primeros anhelos, es uno de nuestros mejores artistas del lado rockero de la vida. Compone como pocos y su talento, lejos de menguar, avanza siempre en sincronía con sus inquietudes, con su espíritu, con el devenir cotidiano que jalona su caminar. Pocos cantantes saben dosificarse como él. Sólo lanza un disco cuando considera que la obra merece la pena. Cavila, reflexiona, medita, lee, escribe, compone, graba... Y luego vuelve a pensar. Su arraigo en nuestra Comunitat está fuera de toda duda y aquí sí es un profeta. La gente le admira porque percibe el poso de la autenticidad. Con Carlos no hay trampa ni cartón, es lo que ves, lo que canta, lo que suena desde su guitarra. Su personalidad ha crecido a lo largo de estos años y su próxima gira será un éxito. Le escucharemos, por supuesto, muy pronto en Valencia y Alicante. Añora los chiringuitos playeros y algunos sabores que se perdieron con esto de las moderneces mal entendidas. Ha madurado hasta equilibrar el corazón, la furia y la sensatez y llegó a lo más alto para quedarse. No conozco a muchos que hayan logrado esa cota con su carrera en los peligrosos terrenos del rock and roll. Carlos es un tipo que segrega tono fronterizo por sus costuras y devora kilómetros cuando sale a la carretera. Cualquier día recuperará a ‘Comité Cisne’ para marcarse unas risas y complacer a aquellos primeros fans. Yo le respeto por eso y por mucho más.