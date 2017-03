En familia con Carola y Almudena Soriano

En una acogedora vinoteca del Mercado de Mosén Sorell me cito con Carola y Almudena Soriano, hermanas, compañeras de trabajo y cómplices, ambas enamoradas de este enclave valenciano tan lleno de encanto que, durante el tiempo que vivieron juntas, se convirtió en punto de encuentro del final de sus jornadas. Nacieron y pasaron su niñez en Ribarroja. Allí crecieron en una casa grande en compañía de su numerosa familia. «Somos siete hermanos, cinco chicas y dos chicos, y tuvimos una infancia muy bonita y divertida. La visión de la vida que te da criarte en una familia tan grande es única», explica Almudena.

Carola es propietaria y directora de una conocida agencia de publicidad y eventos, y Almudena es periodista. Ambas trabajan juntas desde hace un año aunque han colaborado casi desde sus inicios profesionales. «Yo me metí en esto casi por casualidad. Estudié comunicación y relaciones públicas y empecé a trabajar en marketing. Llegado el momento decidí montarme una empresa de eventos, trabajé mucho tiempo para el Valencia CF y en la organización de conciertos de artistas como REM, Shakira o Juanes», relata Carola. Almudena, por su parte, estudió para ser periodista deportivo y casi desde el principio empezó a trabajar en la organización de la gala del Anuario del Deporte Valenciano. Tras vivir un tiempo en Malta y Las Palmas, hace un año se incorporó a la agencia de su hermana.

Entre ambas se percibe una conexión especial que les viene de su niñez, cuando Carola la tomó de manera instintiva como su protegida. «Era tan pequeñita que tenía que auparla para que saliera en las fotos. Con tantos hermanos uno tenía que espabilarse pronto, y más siendo la pequeña», cuenta Carola. Ambas recuerdan una infancia muy divertida, en una casa grande siempre llena de amigos de los hermanos que entraban y salían, una gran despensa y una nevera industrial en la que su madre almacenaba las piezas de jamón de York enteras que hacían a lonchas con un cortador profesional.

/ JESÚS SIGNES

El espíritu emprendedor lo han heredado ambas de su padre que, trabajando en Aguas de Valencia, decidió abrir una empresa de paisajismo y de instalación de piscinas en l’Eliana al ver que la familia crecía. «Además, era un visionario. A los diecisiete o dieciocho años nos mandaban a todos a estudiar al extranjero. Para mis padres el viaje es lo que más te abre la mente. Siempre han sido los abanderados de ‘hacer lo que os haga felices, buscad’», revela Almudena. Carola valora además la educación conservadora que les dieron en cuanto a normas en casa, en valores y en inquietudes culturales pues, según ella, «era la única manera de educar a tantos niños».

Cuando pregunto a Almudena qué cosas ha aprendido de Carola, ella habla de un todo. «Es una persona muy buena, muy meticulosa, yo digo que es ‘muy Excel’ por lo organizada que es. Yo soy todo lo contrario, cuando tú aún no has ido, ella ya ha ido y ha vuelto. Yo quiero ser así de mayor. Gracias a ella empecé a luchar por mis sueños. Si te dicen que no, te vas por otro lado o le das la vuelta», confiesa. Carola, por su parte, afirma ver en su hermana Almudena un perfecto ejemplo de coherencia. «Es la persona más racional que conozco, yo soy muy pasional. Lo siento mucho todo y ella tiene un don para dar la vuelta a las cosas, verlas con perspectiva, quitarles un poquito de corazón y ponerles más de cerebro. Hacemos un tándem muy bueno».