En familia con Miguel y Ana Aparicio

El apellido Aparicio y la buena paella siempre estarán vinculados. Si Miguel permaneció 45 años al frente del restaurante del Club de Tenis Valencia, su hija Ana le acompañó durante parte de esa andadura y desde hace una década gestiona su propio local. A ellos se podría sumar Roberto, hermano de Miguel y otro de los nombres clave del arroz con mayúsculas. La entrevista a Miguel y Ana tiene lugar cerca de unas pistas de tenis, el entorno con el que han estado familiarizados durante media vida y que les trae multitud de recuerdos.

Lo suyo con la hostelería comienza en la tierna juventud de Miguel, cuando, tras darse cuenta de que lo suyo no es el Magisterio, comienza a trabajar en el hotel Recatí del Perelló, en la época en que Rainiero de Mónaco y Grace Kelly disfrutaron allí de parte de su luna de miel. Luego pasó al club de tenis, donde ha desarrollado toda su carrera. «Aunque mi salida de allí no fuera la esperada, han sido muchísimas las satisfacciones que nos ha dado la entidad, como las dos Copa Davis con más de 1.500 comensales diarios o la relación con los socios y el personal. Siempre ha sido un club muy familiar y guardo excelentes amigos», explica Miguel. Padre e hija coinciden en que el mundo de la hostelería es vocacional y sacrificado, un sector donde pones mucho de tu vida personal para hacer que el negocio funcione. ¿Lo mejor para ellos? El trato con el cliente y el agradecimiento tras el trabajo bien hecho. Recuerda Ana con cariño el momento en que decidió empezar a trabajar con su padre. «El primer día me despertó a las cuatro y media de la mañana para ir al mercado. Yo estaba todavía dormida y quería maquillarme un poco. Él me dijo: ‘Ni te pintes ni nada, que no llegamos’. Aprendí desde abajo».

Miguel opina que, pese a la fama, en Valencia no hay muchos sitios en los que comerte una buena paella, pues no es un plato de restaurante. «Se trata de una receta para hacer en tu alquería o chalé con mucho tiempo por delante, y en hostelería tienes que utilizar trucos como hacer un buen caldo de fondo para poder reducir el tiempo de cocción o cortar el pollo muy pequeño para que quede tostadito », revela. Continúa Ana: «La calidad de los productos es clave. Yo misma voy cada mañana al mercado para escoger los ingredientes. Son cinco cosas, pero todas tienen que ser excelentes. Cuando la estás emplatando ya sabes si la paella es buena o no».

En casa siempre tuvieron cultura de mesa, Miguel animaba a sus hijas a que probaran todo y desde pequeñas las dos han tenido buen paladar. «Cuando salíamos de viaje ellos se juntaban mucho con amigos hosteleros. A mí me encantaba sentarme donde estaban los adultos para escuchar las anécdotas y las batallitas del día a día», explica Ana, quien se confiesa una absoluta enamorada del ritual de salir a comer fuera. Desde el momento en que entras por la puerta del restaurante, el saludo o la sobremesa, «es un arte que yo he mamado desde la infancia». La otra pasión de Miguel, además de la buena mesa, es la aviación, una afición que inició de la mano de su buen amigo Vicente Lladró. «Él tenía una avioneta en la que un día me sacó a dar una vuelta y me apasionó. Vicente me animó a sacarme el título y en tres meses lo tenía. Más tarde entre cuatro amigos nos compramos una avioneta. Lo disfruté muchísimo», revela.

Ana destaca la educación que les proporcionaron sus padres, basada en la libertad pero a la vez dando mucha importancia a valores tan relevantes como la disciplina o el respeto. «Cuando la gente tenía vacaciones ellos no, así que nos íbamos de campamento. Recuerdo que mi madre me hacía dos coletas y me decía: ‘Te sueltas una parte, te la lavas y te haces la coleta, y luego lo mismo con la otra’. No había tanta protección con los niños, sin duda esas experiencias nos hicieron más fuertes».