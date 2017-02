En familia con Santa Gallego y Fran Uría

Cuando Santa Gallego se trasladó a Valencia desde Madrid, comía a diario en el Casino de Agricultura. Siempre coincidía con Julio, el encargado, y con muchos clientes que terminaron por hacerle sentir en casa. Hoy me cito en uno de esos salones con ella y su hijo, Fran Uría, con quien comparte el día a día al frente del pujante negocio textil familiar. Ella es la séptima Santa de una familia grande donde cada hermana puso ese nombre a una hija, en homenaje a la abuela que murió de parto.

Santa Gallego nació en Talarrubias, Extremadura, y su destreza para el diseño le viene de la época de la Sección Femenina, cuando al escoger actividad optó por inscribirse en corte y confección. «La heredo también de mi abuela materna. Nunca estudió patronaje, pero era capaz de cortarte un vestido sin tomar medidas. La máquina de coser que tengo era suya. Todo lo creativo me interesa y cuando se casó mi sobrina le monté los arreglos florales», recuerda. Tanto Fran como su hermana Santa (a la que llaman Santina) se criaron cerca del pantano extremeño de Puerto Peña, en una urbanización donde convivían con unas treinta familias de trabajadores de Endesa. «Venía el autobús a recoger a todos los niños para ir al colegio. Comíamos juntos allí, éramos como hermanos. Fue una infancia bonita en contacto con el campo. Algún fin de semana íbamos al cine o de tiendas a Madrid», explica Fran.

Con catorce años se fue a la capital, a una residencia para cursar hasta COU. Luego se licenció en Periodismo y trabajó una década en programas de televisión nacionales, junto a profesionales como Carlos Sobera, llegando incluso a subdirector de ciertos formatos. Pero una ruptura sentimental le empujó a volver a Valencia e involucrarse en el negocio familiar. «Nosotros somos la siguiente generación, en teoría la más preparada, aunque siempre digo que el mejor máster del mundo lo hice con mi madre, la que de verdad me enseñó bien», asegura.

A su regreso, Fran se instaló en la casa familiar. El respeto que se profesan madre e hijo facilita la convivencia. Comparten incluso afición, pues ambos son miembros de la coral vicentina de la iglesia de Santo Tomás, fundada en Valencia en los años 70 y compuesta por cuarenta miembros que ensayan uno o dos días por semana en función de si hay recital a la vista. Después se juntan para tomar algo. «Aunque he hecho cursos de técnicas de relajación, nada me ayuda a desconectar como lo hace la coral», confiesa Santa. Fran aprendió de ella la constancia, el perfeccionismo, el gusto por lo bien hecho, el saber escuchar y el aprender de todo el mundo. «Me dice siempre: ‘Aunque tú sepas de algo, no presupongas’. Lo normal en la educación de la época era que los niños hiciesen cosas de niño y las niñas de niñas. Ella nos enseñó a hacer de todo».

Santa recuerda a Fran como muy madrero y protector. «A su madre no se la tocaba nadie», evoca con cariño. Pese a sus 63 años, la diseñadora y empresaria tiene el cutis propio de la juventud. Le pregunto por su secreto de belleza: «No me he hecho nada, es genético. Mi madre y mi abuela también tenían la piel así. No hay secretos, casi ni me pongo crema».