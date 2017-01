En familia, con Julio y Alberto Hurtado

La mañana en que nos citamos en la esquina de la calle San Vicente con el pasaje Ventura Feliu el tráfico circula de manera regular por ese céntrico enclave. De inmediato los recuerdos empiezan a aflorar en la cabeza de Julio Hurtado, quien observa un edificio de viviendas común y señala el punto exacto donde estaba la entrada y la salida del almacén de maderas que en su día poseyó su abuelo. «Había una puerta allí al otro lado. Llegaba hasta el final de la manzana», indica. El abuelo tenía además una fábrica de carros en la plaza de San Agustín, cerca de la finca de hierro. «Aquello era el extrarradio», apunta.

A continuación, con mirada emocionada, muestra exactamente el portal donde él nació. Entonces la vía urbana se denominaba Camino Real de Madrid y el pasaje de la Mascota discurría en paralelo al pasaje Ventura Feliu, que era un callejón. Se trataba de una zona que albergaba bastante industria. A la derecha, Julio alude a lo que fue una vieja fábrica de chapas. «Descargaban unos troncos inmensos que traían de Guinea y transportaban hasta aquí con carros desde el puerto. Yo me dedicaba a saltar con mis amigos por dentro de los troncos. Eso sería imposible ahora». Relata cómo jugaban al ‘arbellonet’ con una pelota hecha de trapos y los ‘arbellons’ del desagüe convertidos en improvisadas porterías. «Hacíamos los equipos y de cuando en cuando parábamos porque pasaba un coche o el tranvía que iba a Silla».

Su hijo Alberto escucha con atención una historia que ya conoce y que forma parte de su propio pasado. Una vez jubilado el abuelo, y siendo varios hermanos, Julio se montó por su cuenta una empresa de maquinaria para la madera. «Cuando mis tres hijos terminaron la carrera yo les pregunté si querían entrar en ella. Alberto se centró en la dirección comercial de maquinaria y Carlos en la de robótica», precisa Julio. Interviene Alberto para poner el énfasis en que tanto su padre como su abuelo fueron personas sin formación académica, se hicieron a sí mismos y crearon empresas tomando como base la dedicación y las horas. «A nosotros, sin embargo, nos han podido dar una formación y hemos aportado cambios, pero siempre gracias a su esfuerzo».

Memoria gastronómica Cuando le pido que evoque algún momento especial de la infancia, Alberto recuerda los bocadillos de sobrasada con pan tostado que les hacía Julio para almorzar y el zumo de naranja o de manzana que les llevaba hasta la cama. Julio, por su parte, tiene muy presente toda la niñez de sus tres hijos. De Alberto recuerda que era «calmado y tranquilo, hasta en la forma de moverse». Subraya que desde pequeño le gustaba observar y sacar sus propias conclusiones.

Julio asiente mientras escucha y asegura que uno no aprende «si no se moja el culo». Recuerda que él les puso una fecha para marcharse y les dijo que ese era su momento, que había que arrimar el hombro. Rememora la primera venta que hizo por sí solo hace más de cincuenta años. Al llegar y presentar las cuentas, su padre le dijo: «¿Pero tú que descuentos has hecho? Si nos toca poner dinero de nuestro bolsillo». Aquello le tocó la moral. «Se me hundió el mundo. Él me dijo que eso me enseñaría y yo he hecho lo mismo con ellos. A partir de ese momento, nunca he perdido dinero en una operación. Si una metedura de pata te toca el bolsillo, pica». Cuando pregunto a Alberto cuál es el mejor legado que les ha dejado su padre, él afirma que sobre todo han aprendido a mantener con firmeza su palabra. «Una vez que te has comprometido en algo, hay que cumplirlo hasta las últimas consecuencias. La seriedad y el valor de la palabra no se aprenden en la universidad», asegura.

Mientras hablamos, varias personas saludan a Julio con bastante familiaridad. Pese a que hace varias décadas que vive en la finca de hierro, en la calle donde pasó toda su infancia conserva relaciones cimentadas en los años de colegio. «Hemos sido siempre cinco amigos que hemos estudiado y salido juntos. Cuando crecimos conocimos a cinco chicas y nos casamos con ellas. Nuestras vidas han seguido por los mismos caminos».