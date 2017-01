En la pomada con Miguel Ángel Font Bisier

Andaba un joven valenciano loco por el cine, de nombre Miguel Ángel Font Bisier, disfrutando de una beca Erasmus en la mismísima y divina Roma cuando descubrió, durante una de esas tardes festivas de ocio vocinglero, que el genial compositor de bandas sonoras Ennio Morricone firmaba discos suyos y ofrecía una charla en las entrañas de un centro comercial. Aquí, si te descuidas, acude a firmar sus horteradas a un templo del comercio un Bustamante o, en su defecto, puedes toparte con el jugador suplente de un equipo de fútbol que estampa su rúbrica sobre una camiseta devaluada. Pero en Roma, qué cosas, con un poco de suerte tu camino se cruza con el de Morricone, esa leyenda. Miguel Ángel, claro, sintió temblor de piernas, así como profunda taquicardia de infarto. Recuperado del shock, le echó morro, contactó con el organizador del sarao y le dijo: «Soy estudiante de cine, tengo la cámara en el piso, si usted quiere yo me brindó a...» No pudo hablar más porque el organizador cazó al vuelo su oferta, estos italianos no son tontos, le interrumpió y le nombró camarógrafo oficial del evento. El nombramiento le daba derecho a filmar y preguntar, a cobrar no, pero a eso a Miguel Ángel, en aquellas circunstancias, no le importaba.

Desde el centro de Roma corrió como un maratoniano espídico hasta su lejano piso. Agarró la cámara, el trípode y el micrófono, cargó toda esa impedimenta y regresó al lugar del paripé corriendo también. Llegó dos minutos antes de iniciarse el acto, con la lengua fuera y el sudor perlando su frente, pero con el ánimo intacto. Cuando colocó la cámara sobre el trípode sonaron en la sala los compases del inmortal tema ‘The ecstasy of gold’, correspondiente a esa obra maestra titulada ‘El bueno, el feo y el malo’. No consta si Miguel Ángel lloró de la emoción, pero me barrunto que sí, y con sobrados motivos. Miguel Ángel poseé una licenciatura en Comunicación Audiovisual, pero esto reviste breve interés porque él respira cine y necesita narrar historias, así como forjar proyectos. La primera vez que lo vi fue en el estudio del publicista MacDiego hace unos cuantos años. Nos enchufó un par de clips en su ordenata y alucinamos. El ritmo, el dominio técnico, la utilización de efectos especiales, trasladaban esos trabajos suyos hacia terrenos de genuino profesional, de auténtico visionario.

Con apenas 29 años tiene un Méliès de Plata y ha estado en festivales de Europa y EE UU

Este joven valenciano de 29 años acumula premios y sólo les destaco el Méliès de Plata al mejor corto fantástico europeo en el año 2014. Ha participado en festivales de Estados Unidos, Europa y España (Sitges, cómo no). Todos los años rueda un fashion film, esto es un corto publicitario donde se machihembran la moda y el cine buscando un lenguaje que sacuda nuestras emociones, y otro cortometraje personalísimo de corte fantástico, género donde se desenvuelve la mar de gozoso. Acaso esta querencia hacia lo sobrenatural le viene de aquellos cuentos que le narraban sus abuelos y su madre (por cierto médico), gentes muy cinéfilas y lectoras. Para redondear el mejunje, cuando le arrastraban con fines de esparcimiento hacia los jardines del antiguo hospital, él se fugaba con siete u ocho años para apalancarse en la tienda que hay justo enfrente, la mítica Futurama, esa catedral de los tebeos. Allí, leyendo viñetas, vigorizaba sus apetitos y moldeaba sus futuras filias.

Este pasado jueves estrenó en una céntrica sala su última obra. Vendieron las 300 entradas en un pispás vía internet porque Miguel Ángel ya se ha labrado un nombre y su chepa acumula obra que logra enorme repercusión en las redes. En esta ocasión el espectador no sólo observó imágenes hipnóticas, sino que además las pudo... ¡oler! En efecto, para la ocasión se unieron dos talentos, el del propio Miguel Ángel y el de una empresa valenciana llamada Olorama Technology. Mediante un sofisticado dispositivo que soy incapaz de explicarles (lo siento, soy de letras), en determinados momentos de la película flota sobre el espectador un aroma que refuerza en directo la sinfonía sensorial que colma los placeres y activa la memoria. Increíble pero cierto. He aquí un lindo ejemplo de sinergia entre valencianos.

Miguel Ángel Font Bisier también marchó a Cannes para presentar fuera de concurso un par de cortos. Aquel año coincidó, entre otros, con Stallone, Don Johnson, Emma Watson y Monica Bellucci. Por supuesto le pregunté por la italiana jacarandosa. «Imponente, Ramón, al natural destila lo que se ve por la pantalla...», contestó. Pero, estrellas de rompe y rasga al margen, ya que hemos empezado con un momentazo inolvidable, finalicemos con otro. Durante esa misma edición de Cannes, homenajeaban el 40 aniversario de ese clásico del gore titulado ‘La matanza de Texas’. Miguel Ángel estaba en la sala aplaudiendo a su director. Más de diez minutos de aplausos y Tobe Hooper, el director, llorando sin parar. Mmmm... Yo también habría llorado de haber estado allí. Miguel Ángel Font, cineasta valenciano que gusta de fusionar lo underground, lo autorial y lo comercial, antes de los cuarenta años seguro que ya ha dirigido un par de largometrajes. Al tiempo. Otro valenciano, en este caso el consagrado director Paco Plaza, le apadrina. O sea que...