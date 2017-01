La casa de Claudia Bonet y Jorge Hornos

Cuando hace cinco años dieron con la vivienda que hoy acoge su hogar familiar, Claudia no acababa de estar convencida. En cambio su marido, Jorge, y su madre lo vieron claro. «A ellos les encantó el concepto de casa del Ensanche con techos altos, suelos de mosaico, habitaciones delante y salón detrás. Yo era un poco más reacia, pero a Jorge le hacía mucha ilusión la terraza; él es quien más la utiliza», explica. La decisión de trasladarse a esta bonita calle cercana a la Gran Vía y al cauce del río Turia la tomaron cuando iban a ser padres de su primera hija. Por aquel entonces vivían en el barrio del Carmen y pensaron en esta zona de la ciudad como un lugar más tranquilo, cómodo y familiar.

Si hay una constante en todas las estancias, esa es la presencia de plantas y flores naturales. Nada más entrar encontramos un enorme ficus que han visto crecer desde una ramita diminuta que plantaron. Frente a él, un centro en el que predominan las rosas. En la terraza, una lira, poinsettias, abetos, menta, lavanda, tomillo y dos buganvillas que se ponen preciosas cuando llega el calor. En el salón, un gran árbol de Navidad centra la atención. «Este año me apetecía poner un árbol mas tradicional en tonos de rojo pensando en los niños. Le he querido dar un toque infantil con las setas, los cascabeles, los pajaritos pinchados o las piñas», detalla.

En cuanto a la decoración, se consideran muy básicos; y ahora con los niños, prácticos. Todo lo que tienen está colocado en altura, hasta el punto de que por el momento han prescindido de la mesa de centro. «El pequeño acaba de cumplir dos años y no queríamos tener que estar pendientes de los muebles o de piezas delicadas. Por ello decidimos colocar las cosas sobre estanterías». En la casa no hay casi cuadros colgados porque Claudia cambia su disposición a menudo en busca de un espacio dinámico que varía según las estaciones. «En verano, por ejemplo, transformamos el salón para aprovechar mejor el aire. La idea es darle un uso más óptimo y aprovechar al máximo la orientación y la luz natural».

Techos altos o suelos de mosaico marcan una estructura típica del Ensanche

Ambos realizan trabajos florales por encargo. «Yo me dedicaba al sector de la hostelería. Me fui un año sabático a Australia, a la vuelta conocí a Jorge y nos pusimos a salir. Él trabajaba en jardinería para obra pública. Una amiga nos preguntó: ‘¿Alquiláis plantas para eventos?’ Le dijimos que sí y así empezamos», recuerda Claudia. Junto al árbol, ha preparado una mesa de Navidad de estilo campestre. Sobre un mantel de cuadros de aire rústico conviven piezas actuales con las copas de la boda de su tía que rescató de casa de su abuela, candelabros o los mismos floreros de piedra que utilizan para las decoraciones. Entre los platos, un centro compuesto por brassicas, hortensias, ilex, brunias, rosas y diferentes verdes. «Las mesas sin mantel también se llevan un montón. Una idea que me encanta es poner solo abeto con velas. Para mí con eso ya tienes una presentación perfecta».

En cada esquina hay recuerdos de viajes. El cuadro del recibidor lo compró Claudia en un mercadillo de Ciudad del Cabo, en el salón reposa un dibujo pintado sobre un plano del metro de París, dos láminas de la Tate Gallery de Londres y una serie de tres cuadritos traídos de Portugal. En otra pared, obras de Chapa, de Luis Lonjedo o Vicente Colom. Entre todas las piezas destaca un gorila que le regaló a Jorge su grupo de amigos. «La familia le llama con tono cariñoso ‘el gorila’, porque siempre ha sido muy grande. La figura es una pieza de edición limitada que ha disparado su valor».