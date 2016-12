Amor por sorpresa entre Laura Fitera y Toni Jordán

Las cosas buenas de la vida llegan muchas veces por sorpresa. Como esta historia de amor, que se inició una tarde de septiembre en la ciudad de Valencia y tiene como protagonistas a Laura Fitera, directora de la Unidad Docente de Matronas de la Comunitat Valenciana y uno de los rostros más representativos de la vida social de la urbe, y a Toni Jordán, prestigioso y premiado joyero, ya jubilado, quien ha sabido transmitir a sus hijos su pasión y talento por una bella profesión.

Pese a no conocerse personalmente, ambos se habían visto en las redes sociales y sabían el uno del otro. Una tarde Toni se lanzó y le envió un mensaje a través de Messenger. Ella le contestó y así comenzó un intercambio de escritos que vaticinaba algo más cuando Toni concluyó: «Yo para estas cosas soy un clásico. ¿Me das tu número de teléfono y hablamos?» Cuenta Laura que aún no había acabado de escribir la última cifra cuando su teléfono sonó. Hablaron en varias ocasiones hasta que una tarde de nuevo Toni, «que es un valiente y un torero», en palabras de Laura, le dijo: «Acabo de ver que hay una heladería estupenda cerca de tu casa. ¿Qué te parece si bajas y tomamos un helado?» Quedaron a eso de las siete y cuando fueron a cerrar el establecimiento a media noche los dos continuaban hablando como si el tiempo ya no existiera.

«Cuando salí del portal vi levantarse un rayo de luz blanca que venía hacia mí con una sonrisa arrebatadora. Desde el primer momento no fue una relación convencional, sino que es todo muy intenso. Al volver a casa le dije a mi hija: ‘He conocido al padre de los Jordán y la verdad es que me ha encantado’», relata Laura.

Toni la escucha con una sonrisa y enumera las cualidades que ha visto en Laura: «Es humana, comprensiva, familiar... Su carácter hace que no puedas estar nunca triste a su lado, irradia felicidad. Las horas se nos pasan como si fueran segundos», revela. Laura le contesta con una pregunta: «¿Y puedo decir que somos buena gente?» «A voz en grito», ríe él.

Ambos tienen en común, además del gusto por el arte y las cosas bellas, una auténtica devoción por sus hijos, Antonio y Pablo en el caso de Toni. «Yo soy rico, mi riqueza son los hijos que tengo, eso no se puede comprar con todo el dinero del mundo», subraya. Laura, por su parte, habla de Blanca, abogada de formación y escritora de profesión, cuya novela ‘Como arena entre tus dedos’ ha alcanzado la segunda edición en tiempo récord. También lo hace de Cayetana, bióloga, oceanógrafa y ahora también profesora. «Me considero muy matriarca y muy familiar. Los que nos conocen saben que somos una familia muy clan y muy unida. También está mi hermana, a la que adoro, y mi nieto, que es el hombre más encantador que conozco».

Una de las cosas que han conquistado a Laura es la caballerosidad de Toni. Para ilustrarlo narra una anécdota del pasado domingo, día que escogieron para comer en la taberna Alcázar y luego acudir al cine. «Llovía, sólo había que caminar unos metros, pero Toni le pidió el paraguas a un chico que había cerca. Me acompañó cubriéndome, fue para devolvérselo y volvió mojándose».

Ambos confiesan que no buscaban nada, que están juntos porque se han enamorado, que la vida ha pasado por ellos con sus momentos duros, pero que no están de vuelta, sino al contrario: «Nunca hemos perdido la ilusión». Laura comenta que las amigas de su hija dicen que Toni les recuerda a Miguel de la Quadra Salcedo y Toni cuenta que les sale de manera instintiva ir de la mano y que Laura es un pedazo de mujer. Cuando les pregunto qué esperan de esta relación, contestan que se trata de algo muy incipiente. «Veíamos altamente improbable encontrar a alguien, pero cuando menos te lo esperas surge este amor tan increíble. Coincidimos sobre todo en la filosofía de vida, somos dos fuerzas de la naturaleza», concluyen.