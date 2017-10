Un nuevo impulso económico

El mundo de la empresa y las finanzas de la Comunitat acudieron un años más a la gala de Valencianos para el Siglo XXI. Del ámbito institucional, en la celebración se dieron cita el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, además del presidente del Consejo Superior de Cámaras de la Comunitat y de Cámara Valencia, José Vicente González. El presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA), Cristóbal Aguado, asistió acompañado de su vicepresidente Celestino Recatalá.

Compañías fundamentales para el PIB autonómico como Mercadona, Ford o El Corte Inglés estuvieron presentes en el acto, al igual que estrenó su condición de nuevo director territorial de Iberdrola, Joaquín Longares, que departió junto a veteranos como Javier Quiles de Consum o Antonio de Nó de Air Nostrum.

Los responsables de las entidades financieras centraron mucho del interés ante el posicionamiento que ha obtenido en las últimas semanas la Comunitat Valenciana. Además de estar presenten en bastantes de las conversaciones, la banca aportó la presencia de Miguel Capdevila, director territorial de Bankia, que vino acompañado de buena parte de los directores de zona de la entidad en la Comunitat.

También hizo acto de presencia el delegado territorial del banco de Santander, Antonio Valldecabres, mientras que responsables de Caixabank como Felipe Pulido, participaron en el acto del mismo modo que lo hicieron por parte del Sabadell Fernando Canós, Miguel Torres o David Gómez. Caixa Popular estuvo representada por la directora de zona de Valencia, Alicia Soler.

Grandes referencias del mundo económico como la Autoridad Portuaria y Feria Valencia, mandaron representantes a este acto de reconocimiento. Socios de despachos de referencia participaron en el evento como fue el caso de Joaquín Fernández, de Deloitte; Federico Varona, de Varona; o Joaquín Ureña o Juan Ruiz, de Andersen Tax & Legal, en el que se ha integrado el valenciano Olleros Abogados.

Por otra parte, los principales sindicatos también estuvieron representados por sus máximos responsables. Éste fue el caso de CC OO-PV con Arturo León, así como UGT-PV con Ismael Sáez, que vino acompañado por el vicesecretario de la organización y representante en Ford Almussafes Carlos Faubel. De CSIF acudió su presidente Daniel Matoses y del Sindicato Independiente su secretario general Fermín Palacios.

El inspector Rubén Sánchez, el comisario Emilio Romero, el comisario provincial González Defez, el comisario José Luis Garau, el comisaio Enrique Viamonte, el comisario Enrique Peiró, y el inspector jefe Jaime Cuenca.

Una noche de héroes uniformados

El azul de la Policía Nacional. El verde de la Guardia Civil. El caqui del Ejército. Los colores de las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas llenaron ayer el auditorio del Palau de les Arts Reina Sofía.

Entre los miembros más destacados de los cuerpos de seguridad galardonados estuvieron el Jefe Superior de Policía de la Comunitat, Jose Javier Cuasante, el teniente general de la Guardia Civil Fernando Santafé, actualmente ascendido al más alto puesto de la Benemérita a nivel nacional en investigación y lucha contra el terrorismo. También asistió a la velada el máximo representante institucional de las Fuerzas Armadas en la Comunitat, el teniente general Francisco Gan, jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad de Bétera (CGTAD).

Cuasante tuvo palabras de agradecimiento para LAS PROVINCIAS y recordó el «servicio constante y sacrificio» de todos los policías nacionales. En este punto, recordó la absoluta entrega del subinspector Blas Gámez del grupo de Homicidios, al que un asesino arrebató la vida cuando investigaba un crimen en el valenciano barrio de Ruzafa. Sus palabras arrancaron una larguísima ovación de los asistentes dirigida hacia María Jesús Sáez, la mujer del policía, y sus hijos, presentes en el acto. El respeto, admiración y agradecimiento hacia el agente y su familia fueron unánimes.

El teniente general Santafé también recordó la vocación y esfuerzo de la Guardia Civil en sus muy distintos ámbitos. La Benemérita estuvo representada también por el coronel Amador Escalada, jefe interino de la VI Zona de la Guardia Civil.

Por parte de las Fuerzas Armadas, destacó la presencia del delegado de Defensa en la Comunitat, el coronel Rafael Morenza, el jefe del Estado Mayor de Bétera, el general de división Juan Montenegro, el jefe del batallón valenciano de la UME, teniente coronel Javier Moreno y el comandante naval de Valencia y Castellón, Ignacio Villarrubia, entre otros relevantes militares de la región.

La subdirectora de Comunicación del IVAM, Ana Moure, y el director del IVAM, José Miguel G. Cortés

La cultura tampoco falla a la cita

El mundo del arte, la cultura, la música, la comunicación e, incluso, el toreo no quiso perderse la ceremonia de los galardones, sobre todo porque se distinguía a los dos valencianos que representan la cúspide de la cultura en España como son los directores del Museo del Prado y del Reina Sofía, Miguel Falomir y Manuel Borja-Villel, respectivamente. Así que al Palau de les Arts acudieron homólogos de los premiados como el director del IVAM, José Miguel G. Cortés, acompañado de la subidrectora de Comunicación y Redes sociales de la pinacoteca, Ana Moure; el titular del Museo de Bellas Arte, José Ignacio Casar Pinazo; y el del Consorcio de Museos, José Luis Pérez Pont.

La responsable de los teatros Olympia y Talía, María Ángeles Fayos; la compositora Ángeles López Artiga; o los miembros del estudio de animación La Tribu tampoco se perdieron la fiesta. La directora del festival La Cabina, Sara Mansanet; la gestora cultural Maite Ibáñez; las responsables de la galería Pepita Lumier, Cristina Chumillas y Lucía Vilar; el presidente de la Casa del Artista, Yako Lara o miembros de la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV) como Daniel Sala y Vicent Ramon Calatayud tampoco se lo perdieron.

Del Consell Valencià de Cultura asistieron tanto su presidente, el profesor Santiago Grisolía, como el vicepresidente, Ricard Bellveser, y la consejera Glòria Marcos. Los toreros Vicente Ruiz ‘El Soro’ y Javier Vázquez, acompañados de sus respectivas esposas; Susana Milán y María Martín, de la escuela Barreira Arte y Diseño; o la escritora Marta Querol vibraron con los premios.

La moda estuvo representada por los diseñadores Francis Montesinos y Miquel Suay. Periodistas como Iñaki Zaragüeta, Bernardo Guzmán y Alberto Caparrós y los columnistas de LAS PROVINCIAS como María José Pou, Carlos Flores Juberías, Ramón Palomar, Paco Lloret o Miquel Nadal, entre otros,también se sumaron al evento.

Javier Cervera, Andrea Martínez y Alberto Gómez, de Levante Wagen

Gran presencia del mundo publicitario

La gala de los Premios Valencianos para el Siglo XXI, patrocinada por Ford Red Valencia, con la colaboración de Cervezas Turia, también contó con la asistencia de una importantísima delegación de representantes de agencias de publicidad, centrales de compras y anunciantes, que quisieron acompañar a LAS PROVINCIAS en esta gran fiesta y, a su vez, ser partícipes del tributo que se realizó a los galardonados durante esta noche tan especial para todos.

Todos los representantes del sector de la publicidad mostraron su expreso apoyo a los galardonados y a este diario, al que consideran un elemento esencial e indispensable a la hora de rentabilizar su inversión publicitaria.

Entre los asistentes se encontraban Beatriz Abril y Nancy Fernández de Publicidad Abril; Julian García, Gema Ródenas y Vanessa Roig de Zenith BR Media; Luis Piquer y Fernando Grau de Publips; Héctor Belenguer, de Semevé; Manolo Barberá, de Havas Media Levante; Elena de la Llave, de Proximia; Miguel Argente y Carmen Blanco, de Aula Gráfica, Pepa Crespo,de Bioparc, y Alfredo Ferrández, de Mediterránea de Medios.

También conversamos con Javier Quiles y Teresa Bayarri, de Consum; Marcos Laguía, de ESIC; Luis Pardo, de McCann, y Matías Tejedor, de la agencia de comunicación 121 MK. Igualmente, asistieron varios representantes de inmobiliarias, entre ellos Isabel Cuenca,en representación de Avanza Urbana. Además, de la escuela de videojuegos ESAT se pudo contar con Ricardo Bonafout y Alina Viaso.

También hizo acto de presencia Belén Campos, del Grupo Quirón; Teresa Pla, Carolina Girbés y Alba Gents, del Herbolario Navarro; Valle Rabadán y Jorge Aguadé, de la Fundación Quades, y Pilar Domingo, del Grupo Ascires.

Jugadoras, técnicos y responsables de los clubes Valencia CF y Levante UD, en el escenario en el momento del discurso de agradecimiento de la capitana azulgrana, Sonia Prim, tras recoger los galardones

Este partido lo ganan las mujeres

El partido, y por goleada, lo ganaron esta vez las mujeres. Fueron las grandes protagonistas de una velada con marcado carácter futbolístico. Los dos equipos de la ciudad, Valencia y Levante o Levante y Valencia -como uno prefiera-, recibieron cada uno el galardón por la firme apuesta en favor de su sección femenina. De ahí que sus dirigentes no faltaran a la cita. Algunos, como los levantinistas, lo hicieron pendientes del partido de Copa. Fue ese el motivo por el que el consejero Pedro Catalán llegó sin quitar ojo a su teléfono móvil. «Estoy viendo el partido en directo», confesaba, antes de posar para la foto junto con el presidente de honor, Francisco Fenollosa, Alberto Gil (director de comunicación), Sonia Prim (capitana del equipo femenino), Manolo Almécija (delegado) y Geno Doménech, (miembro del departamento de comunicación). Se unirían a ellos minutos después los directivos Víctor y Javier Martínez, y Ramón Vilar. Casi al mismo tiempo llegaron Ivana Andrés, capitana valencianista, y Pedro Malabia, presidente de honor del Valencia Femenino. Luego aparecería parte de la plantilla azulgrana, con Maider Castillo a la cabeza. Posarían juntas: Ana Buceta, Alharilla, Sandra Torres, Alba Aznar, Guti, Patricia Paddilla y Marta Cardona; así como sus técnicos Jorge Alarcón, Andrés Tudela y Fermín Montó. Del lado valencianista no faltó su máximo exponente, Anil Murthy, que llegó acompañado por su director de comunicación, Álex Navarro. Fue Pablo Mantilla, gerente de la Fundación, el que guió a las veinte jugadoras que estuvieron, junto a su entrenador: Jesús Oliva. Testigo de ello, Salvador Gomar, secretario de la Federación. Del otro balón, el de baloncesto, acudieron los representantes del Valencia Basket, con su presidente al frente, Vicente Solá. Junto a él, Víctor Luengo (relaciones externas), Jesús Villarreal (director de comunicación) y Alberto Chilet (miembro del departamento de prensa). Del mundo de la pilota, Fredi no se lo quiso perder, al igual que Rosa Llorens, Inma Sebastián y Faustino Hernando. Otro gran expilotari como Álvaro, posaría con Toni Gaspar, alcalde de Faura. Javier Castellar, máximo representante de CD Podium, acudió con Luisa González; y Mateo Castellá, exdirector general del Deporte, con Vicente Ordaz, jefe de informativos de Cope Valencia. Julián Lafuente representó a la Fundación Trinidad Alfonso.