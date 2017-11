Zaplana asegura en una grabación del caso 'Lezo' que Barberá «era un bluf absoluto» EP MADRID. Jueves, 16 noviembre 2017, 00:06

Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat y exministro de Empleo, aseguró en una reunión con el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que Barberá, era un «bluf absoluto», que tenía «cinco» personas a su alrededor para que le hiciesen «las cosas». «Ella iba, se reía, se tomaba un whisky con alguno, que eso lo hacía como Dios», concluyó.

Esta grabación salió a la luz a raíz de que fueron intervenidas por la Guardia Civil en el marco de la operación 'Lezo', que investiga el desfalco y las operaciones en Latinoamérica por el Canal Isabel II, hablan del posible relevo de Rajoy como presidente del PP, en el que Zaplana afirma que Aznar no tenía preferencia por que éste continuase. El exministro de Trabajo le cuenta al exdirigente madrileño una conversación que tuvo con el expresidente del Gobierno: «Este Rajoy es imposible. Ahora cuando el PSOE haga su congreso o antes... Esta legislatura no puede durar. Yo jamás voy a hacer nada que me puedan decir que he jodido al PP».