Puig propone acuerdos por la transformación económica y la reforma territorial para salir del «inmovilismo» El jefe del Consell ha impartido una conferencia en el Club Siglo XXI con el título 'La Generalitat y la cuestión territorial de España' LAS PROVINCIAS Lunes, 11 junio 2018, 18:52

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha propuesto al nuevo Gobierno estatal que impulse un gran acuerdo por la transformación económica y otro por la reforma territorial para hacer frente al «letargo» y al «inmovilismo» propiciados, a su juicio, por el anterior Ejecutivo y que constituyen una «fuente de desigualdades» y la «gran amenaza» para el estado del bienestar.

El jefe del Consell, que ha impartido una conferencia con el título 'La Generalitat y la cuestión territorial de España' en el Club Siglo XXI, ha realizado esta petición desde la responsabilidad asumida «como parte del Estado» y desde una «lealtad institucional» que, con el anterior Gobierno, solo tuvo un sentido y que en este «nuevo tiempo» que se abre ahora confía en que sea «de ida y vuelta».

Puig ha abogado en este sentido por «recuperar el prestigio de la reforma» frente al «inmovilismo», pero también frente a los «mesianismos», y también ha invitado a realizar una «reflexión prudente» sobre el papel que debe adoptar la mayoría parlamentaria que ha apoyado el cambio, ya que se ha mostrado partidario de «hacer de este un tiempo útil, y no un terreno preelectoral».

El presidente de la Generalitat ha reivindicado, en primer lugar, ante el nuevo Gobierno un gran «acuerdo por la transformación económica» para salir del «letargo económico» que permita apostar por la productividad y del que participen «todos los agentes sociales e instituciones». «Quedarse rezagado en este campo es tanto como renunciar a ser una economía potente y, en consecuencia, es renunciar a ser una sociedad avanzada», ha subrayado.

Además, ha planteado un segundo gran acuerdo de carácter territorial, «en el que se escuchen todas las voces», para llevar adelante una reforma constitucional. Puig ha recordado a este respecto que la Comunitat Valenciana ha sido la única autonomía en presentar su propuesta de reforma, consciente del protagonismo que deben tener en este debate las comunidades por sus «décadas de experiencia como parte del Estado».

«Ese acuerdo ha de empezar a andar y creo que lo ha de hacer con un primer acuerdo: la reforma del sistema de financiación», ha enfatizado el president, quien ha remarcado que «hoy no existe igualdad entre españoles», sino «españoles de primera y de segunda».

Puig ha defendido que en este ámbito «no se parte de cero», porque el trabajo técnico impulsado por la Comisión de Expertos recoge una «base sólida para el consenso», y ha indicado que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha trasladado la intención de «cambiar el paradigma y avanzar en una reforma básica para los valencianos, pero también para el conjunto de España».

«Esa intención significa entender que la gran reforma pendiente para la sostenibilidad de nuestro estado del bienestar de este país tiene un nombre: reforma de la financiación autonómica», ha indicado el president, quien también ha celebrado que «al frente del Ministerio de Hacienda haya una ministra que conoce la realidad autonómica». Un acuerdo territorial que comience por la reforma del sistema de la financiación, es a la vez un «acuerdo social», ha defendido también.

Puig ha expresado su confianza en el nuevo Gobierno, porque, sobre todo, «ha dejado claro un mensaje: no se abre un paréntesis, se abre un nuevo tiempo», del que ha destacado su paralelismo con el que se propició en la Comunitat Valenciana hace tres años, y que «ahora cuenta con un aliado, no con un freno».

El 'momento valenciano', un empleo para el cambio

El jefe del Ejecutivo valenciano ha reconocido que no es una «tarea sencilla la que se abre», pero ha invitado a no dejarse llevar por quienes piensan que «es imposible». «Nosotros no lo hicimos hace tres años, y hoy, desde la humildad, creemos que el 'momento valenciano' puede ser un espejo en el que se mire el cambio de España», ha subrayado.

«Los valencianos y valencianas queremos ser parte inspiradora, pero, sobre todo, vamos a ser parte activa, leal y reivindicativa en la construcción de un futuro que queremos volver a ganarnos», ha subrayado el presidente, y ha agregado que la Comunitat «es el ejemplo de que dejar atrás la sombra de la corrupción e impulsar el cambio con un Gobierno de apoyos plurales puede generar más estabilidad y conseguir mejores resultados».

Puig ha subrayado que el cambio operado en el Gobierno estatal «es oxígeno» para la sociedad española, y se ha mostrado convencido de que permitirá salir, como ya se hizo en la Comunitat Valenciana, del «grave 'impasse' democrático», del caso Gürtel, del que este lunes se ha conocido un «nuevo episodio» que demuestra que «la teoría de los casos aislados es ciencia-ficción».

«Los valencianos vivimos un momento de sentencias, no de corrupción y esta diferencia hay que dejarla clara. Ahora, desde la estabilidad, hemos marcado un claro punto y aparte ante la política cortoplacista, especulativa y de grandes fuegos artificiales» y practicado «un intenso e incansable diálogo con la sociedad valenciana», ha remarcado.

El president ha hecho también referencia en su intervención al inicio de las emisiones de À punt, «un instrumento de autoconocimiento, vertebración y democratización que había sido utilizado partidistamente, quebrado y posteriormente clausurado» y que ahora resurge como televisión pública «no gubernamentalizada», una diferencia «sustancial» que también se debería «recuperar en Radio Televisión Española», ha defendido.