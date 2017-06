Ximo Puig, en la presentación de su candidatura al PSPV: «No podemos volver a la desunión»

, presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, ha presentado su candidatura para ser reelegido como líder de los socialistas valencianos.

Bajo el lema 'L' esquerra en marxa. Junts amb Ximo', Puig, que ha aparecido escoltado por Carmen Montón, Manuel Mata, el alcalde de Torrent, Jesús Ros y otros dirigentes, ha formalizado su deseo de ser reelegido secretario general. Durante la presentacion, que ha tenido lugar en el jardín botánico de Valencia, lugar donde se firmó el pacto de gobierno de izquierdas, el presidente ha subrayado la labor de los socialistas en el Consell estos dos años y ha destacado que se presenta con "ilusión, fuerza y energía".

Puig ha incidido en que lo importante "no es el partidismo" y ha defendido que el PSPV se encuentra en su mejor momento desde hace 22 años. En alusión a las declaraciones de Rafa García, aspirante a dirigir el partido y alcalde de Burjassot, Puig recalcó que "no se puede separar lo orgánico de lo institucional" y ha abogado por continuar al frente de la Generalitat y de su propio partido. Necesitamos un PSPV fuerte y unido para gobernar. No podemos volver a la desunión".

Al respecto, el secretario general del PSPV ha añadido que le "cuesta pensar que haya motivos suficientes para plantear una alternativa" a su liderazgo.