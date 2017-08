Ximo Puig: «Lo que más me gusta al llegar a casa es ver a mi perro, Pancho» El presidente de la Generalitat desvela que está enganchado a las plataformas de cine por internet y que le gustan grupos de música en valenciano como Manel y La Gossa Sorda EFE Valencia Domingo, 20 agosto 2017, 10:48

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig (Morella, Castellón, 1959), destaca en una entrevista con la Agencia EFE su pasión por los perros, en especial por el suyo, "Pancho", y desvela que está enganchado a las plataformas de cine por internet y que le gustan grupos de música en valenciano como Manel y La Gossa Sorda.

PREGUNTA: Su abuelo le decía aquello de "tú xiquet, sempre d'esquerres". ¿Hay alguna frase que usted repita a sus hijos?

RESPUESTA: No es una frase, es una consideración general: que sean tolerantes y que respeten a la gente.

P: Como periodista que es, ¿necesita empezar el día devorando la prensa y las noticias?

R: Sí, sí. Yo soy de papel aún. Me sumerjo en lo digital y la virtualidad está bien, pero tengo que tocar el papel, el tacto es muy importante. Si no, te quedas con menos sentidos.

P: ¿Trabajar en un palacio es cómodo, o está todo más a mano en la sede del partido?

R: Es bastante más cómodo que el periódico donde a las cinco de la tarde había una humareda terrible y parecía que estuviéramos en Londres. En los sitios donde he trabajado siempre me he sentido cómodo físicamente, incluso en el microdespacho que nos dio Carlos Fabra cuando estábamos en la oposición en la Diputación de Castellón, al que llamábamos el zulo.

P: Le voy a poner en un aprieto: ¿es más agradable caminar por el antiguo cauce del río Turia, en València, o por La Alameda de Morella?

R: No es incompatible. Cuando estoy en Morella nada hay mejor que la Alameda, y cuando estoy en València nada hay mejor que el río. De alguna manera, el alma de lo que significan es la misma: son un espacio de tolerancia, donde todas las gentes de toda condición pueden utilizarlo y disfrutarlo.

P: ¿Su perro Pancho se sigue sorprendiendo cuando le ve en la televisión, o ya se ha acostumbrado?

R: Je, je. Cuando era joven no me gustaban especialmente los perros, pero ahora tengo una pasión especial por los animales, especialmente por los perros. Son seres con una gran sensibilidad, en los que ves cariño y lealtad.

P: ¿Si Morella no existiera habría que inventarla?

R: Por supuesto, pero es muy difícil de inventar. Un pueblo no es un conjunto de viviendas, es mucho más. Morella tiene un alma que está ahí, y un peso y una huella histórica que le dan un sello propio.

P: Azorín escribió que, para estar sano y conservar la fortaleza, el político debe amar el campo y airearse en la campiña siempre que pueda. ¿Está de acuerdo?

R: Totalmente. Azorín me gusta mucho, más que en el contenido la forma de escribir. Fue el que inventó realmente ese periodismo conciso, claro, directo, que es tan difícil.

P: ¿Es usted más de montaña que de playa?

R: Sí. Aunque más que la playa me gusta el mar, verlo sobre todo.

P: ¿Está enganchado a alguna serie?

R: Estoy enganchado a Filmin y a Netflix. Veo películas más que series. Me gusta bastante el cine político y el que tiene que ver con el periodismo. Últimamente he visto "Chez nous", "Incerta glòria" y "Palme". Y siempre que puedo, algún capítulo de "Los Soprano", que me encanta.

P: ¿Cuál es la música que le acompaña habitualmente?

R: Me gusta la música clásica en general, sin ser un melómano. Y después me gusta la música en valenciano, Serrat, Sabina ... soy bastante tradicional con mi generación. Y de gente nueva, me gustan Manel y La Gossa Sorda.

P: Para leer, ¿es más de novela, ensayo, cómic, poesía?

R: Me gusta la novela y la poesía mucho, pero ahora desgraciadamente leo más ensayos que novelas. A ver si este verano puedo leer tres o cuatro que tengo pendientes. También hay un libro enorme, "La transformación del mundo", que es muy interesante, pero lo leo a tramos, siglo a siglo.

P: Cuando llega a casa después de una jornada de trabajo, lo que más le gusta hacer es ...

R: Pues ver a Pancho. Y hablar con mi mujer. Y después ver Netflix o Filmin, o lo que hacen en la televisión, pero la veo poco.

P: Complete la frase: de este verano no pasa que ...

R: Este verano es L'Anunci de Morella, el último domingo de agosto, así que me tengo que concentrar en él. Por lo demás, de este verano no pasa que descanse un poco.