Ximo Puig garantiza a los enfermos del IVO la atención médica El presidente de la Generalitat responde a Bonig que «el problema es que las puertas giratorias no funcionan adecuadamente» EUROPA PRESS VALENCIA Jueves, 28 septiembre 2017, 11:40

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha reafirmado este jueves la predisposición del Consell para llegar a un acuerdo con la Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO) para la formalización del acuerdo de la acción concertada en oncología, ha defendido la legalidad del nuevo contrato planteado y ha asegurado que "el problema es que las puertas giratorias no funcionan adecuadamente".

Así se ha pronunciado Puig en la sesión de control en las Corts en respuesta a la portavoz del PP, Isabel Bonig, que ha pedido la destitución de la consellera de Sanidad, Carmen Montón, por el "lío" con el IVO, lamentando que el contrato que se propone a la fundación "es ilegal" y ahora mismo "los pacientes no saben qué va a ser de su futuro". Según ha dicho, si el sistema público tiene que asumir finalmente esa atención oncológica, con 35.000 pacientes, tardarán TRES años en ser atendidos. "¿Puede esperar un cáncer tres años?", ha preguntado.

El 'president' ha pedido a Bonig que "si quiere ayudar empiece a no hacer demagogia barata sobre el IVO" y ha destacado el papel que este ha jugado sirviendo "dignamente a la sociedad valenciana". "Tendrá que explicar usted a favor de quién está, del interés general de los valencianos, de los pacientes o de algún amigo de partido. Esa es la cuestión", ha replicado a la 'popular', en referencia al hecho de que el actual director general del IVO es Manuel Llombart, exconseller de Sanidad del Consell del PP.

"Queremos acordar", ha incidido Puig en reiteradas ocasiones, explicando que el nuevo contrato está permitido por la UE y están "absolutamente seguros de su garantía". "Quien firme y pide el contrato es la Generalitat, ¿qué problema hay?", ha insistido.

Además, se ha mostrado seguro de que "de una manera u otra, como ahora sin contrato", la colaboración va a continuar con el IVO "si lo considera oportuno su patronato", al que ha dicho respetar y al que ha pedido "atienda a razones científicas y jurídicas". "Le garantizo hoy aquí a todos los enfermos que van a tener la garantía de ser tratados con la dignidad que se merecen", ha agregado el presidente.

Por su parte, la consellera de Sanidad ha considerado "mezquino hasta para el PP jugar con el miedo de los pacientes oncológicos" y ha destacado que "alguien debe explicar" por qué tras ser adjudicado el contrato de asistencia oncológica "ahora decide que no quiere firmar". "Coméntelo con su compañero de partido", ha dicho a la bancada del PP.

Como Puig, ha querido dejar claro que el tratamiento está garantizado y ha recordado que se ha trabajado con el IVO fuera de contrato hasta ocho veces y lo seguirán haciendo "las veces que haga falta".

Rifirrafe entre Montón y Zaplana

Durante este debate se ha producido un momento de tensión cuando Montón ha respondido al diputado del PP José Juan Zaplana, que ha criticado la gestión en el área. La consellera le ha pedido que no diera lecciones porque "contrató con la Púnica a dedo y además está en el sumario", a lo que el parlamentario ha respondido asegurando que es "mentira" y no está ni investigado, ni procesado, ni se le ha llamado a declarar. Además, le ha recordado que no es aforada por no ser diputada y no está protegida por el derecho parlamentario por las acusaciones que haga. "Tenga cuidado", ha agregado.

Ante estas palabras, el síndico socialista, Manolo Mata, que no estaba en el uso de la palabra, ha lamentado desde su escaño que esta "es la primera vez que se hace una amenaza mafiosa en el seno de esta cámara". "No se puede amenazar a un miembro del gobierno valenciano", ha sentenciado.