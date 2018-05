Xambó comparece en Les Corts un año después de sus insultos a la prensa Rafael Xambó, consejero de CVMC a propuesta de Compromís. / IRENE MARSILLA El consejero de Compromís en À Punt acude a la Cámara el viernes forzado por la petición de la oposición BURGUERA Martes, 29 mayo 2018, 00:45

valencia. Rafael Xambó, el consejero de À Punt a propuesta de Compromís, deberá comparecer el próximo viernes en Les Corts para ofrecer su explicación de los insultos que profirió a través de las redes sociales a la prensa en relación a las informaciones que los medios de comunicación publican sobre el proceso de apertura de la nueva televisión pública valenciana. La presencia de Xambó en la comisión de RTVV en la Cámara valenciana se producirá prácticamente un año después de que se produjesen los comentarios despectivos del miembro del Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC).

El diputado de Ciudadanos Toni Subiela anunció a finales del mes de junio de 2017, cuando Xambó publicó en las redes sociales sus comentarios, que reclamaría una explicación del consejero. Finalmente, en marzo de este año, la formación naranja recibió el apoyo de los diputados del PP, del PSPV y de Podemos para que el cantautor se explique en sede parlamentaria. Un mes más tarde, el pasado 13 de abril, Compromís se sumó a la iniciativa para no quedar aislado.

CRONOLOGÍA uMayo de 2017 Tras una reunión del Consejo Rector, se emite una nota donde se lamentan la «información innecesaria» relacionada con el proceso de reapertura de À Punt. uJunio de 2017 Xambó realiza comentarios despectivos hacia los medios de comunicación. Ciudadanos reclama su destitución y posteriormente presenta una iniciativa para reclamar su presencia en la Cámara. uAbril de 2018 La comisión de RTVV aprueba la petición de Cs de que Xambó comparezca en Les Corts para explicar los insultos.

Rafael Xambó llamó «discapacitados mentales, porquería, cloaca o profascistas» a empresas y profesionales de los medios de comunicación a través de una red social poco después de quejarse, mediante un comunicado, de lo que publicaban los medios de comunicación sobre À Punt. Esa queja se produjo un mes antes, en el consejo celebrado el 25 de mayo, pero no lo presidió su presidente, Enrique Soriano, sino otra de las consejeras de Compromís, Mar Iglesias. También hacía referencia a la «información innecesaria» sobre la nueva RTVV. Con ese comunicado se pretendía frenar la publicación de noticias que los representantes de Compromís no consideraban pertinentes para la apertura de À Punt. Subiela reclamó que se le abriese a Xambó un expediente y que, además, lo destituyeran. Algo que no ha sucedido.

En realidad, el cantautor es un personaje muy relevante en el CVMC, una de las voces que más se dejan escuchar en las reuniones, y no precisamente por sus comentarios amables.

Cuando se conocieron los comentarios de Xambó (que poco después incrementó la confidencialidad de su cuenta de redes sociales para que sólo pudieran visionar sus mensajes aquellos que él autorizase), el presidente del Consejo Rector, Enrique Soriano, evitó pronunciarse amparándose en que los insultos se habían dado fuera del órgano de administración, asegurando, además que él no había tenido constancia de ese tipo de comentarios. Sin embargo, según las fuentes consultadas por LAS PROVINCIAS en aquel momento, los enfados de Xambó, uno de los responsables del libro de estilo del ente audiovisual valenciano, son recurrentes en las reuniones celebradas en las instalaciones de Burjassot donde se da cita la CVMC. La actitud del consejero de Compromís ha provocado que Soriano haya tenido que pedir templanza tras algunas de sus intervenciones. La ley recoge que los consejeros han de ajustar su actuación «a los principios básicos de legalidad, objetividad y buen gobierno y la defensa de los valores constitucionales y estatutarios».

«La posible incompatibilidad con el cargo por las graves y continuadas declaraciones contra los estamentos públicos, grupos políticos y sector periodístico» es la razón por la cual Ciudadanos reclamó desde hace prácticamente un año la presencia de Xambó en Les Corts, que se ha ido retrasando al decaer las iniciativas cuando finalizan los periodos de sesiones (al final del año pasado) y por la tramitación de la ley del Consell Audiovisual, que también generó una fuerte polémica entre PSPV y Podemos.