Los vínculos que unen a dos expresidentes bajo sospecha

La Operación Erial, la investigación que ha llevado al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana a ser detenido y a ingresar en prisión, no sólo ha arruinado la imagen del que fuera ministro de Trabajo y alto directivo de Telefónica. También ha permitido destapar la conexión que mantenía con otro expresidente autonómico que, como él, terminó en prisión -aunque ya ha sido puesto en libertad-: el que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

A Zaplana y González no les une únicamente esa condición de expresidentes regionales -Zaplana lo fue de la Comunitat Valenciana entre 1995 y 2002, y González de Madrid entre 2012 y 2015- o la de su ingreso en prisión -el expresidente valenciano lleva desde la noche del jueves en el centro penitenciario de Picassent, mientras que el exdirigente madrileño lo estuvo entre abril y noviembre del año pasado por el caso Lezo-. La investigación ha permitido poner de manifiesto que Zaplana y González también compartieron abogado. Según relata El Confidencial, el imperio económico basado en comisiones y sobornos del que formaría parte Zaplana tendría ramificaciones en Uruguay, Panamá, Reino Unido, Luxemburgo y Andorra. Y en su creación fue fundamental el abogado uruguayo Fernando Belhot, responsable del bufete South Capital Partners, con sede en Montevideo y especialista en crear entramados en paraísos fiscales. Belhot es bien conocido para periodistas y guardias civiles. Por un lado, aparece vinculado a los Papeles de Panamá. Y la UCO también se lo encontró en la investigación del caso Lezo, precisamente charlando con Zaplana para coordinarse para cerrar un trato comercial con Ignacio González.

Acuerdo a tres partes

Un abogado uruguayo habría sido clave para la repatriación de dinero de ambos dirigentes Las conversaciones de González y Zaplana en Lezo retrataron las brechas en el seno del PP

En febrero de 2017, los tres llegaron a un acuerdo para comprar la licencia de un producto químico para depurar agua. Aunque las conversaciones apuntaban a que el objetivo era usar ese negocio para repatriar dinero «de origen ilícito», relata El Plural.

El propio Belhot confirmó, tras la detención de Zaplana, que conocía al político desde hace años y que fue él quien le presentó a Ignacio González. Belhot incluso abrió una oficina en Madrid en febrero de 2016 para estar más cerca de sus clientes y sus potenciales negocios.

La conexión con este abogado uruguayo resulta clave para unir a González y Zaplana. Y la investigación de la Operación Erial puede volver a poner el foco sobre su labor en la constitución de sociedades.

Pero el vínculo más destacado entre Zaplana y González son las conversaciones mantenidas entre ambos y cuyo pinchazo ha trascendido en el marco del caso Lezo, que investiga presuntas irregularidades en el Canal de Isabel II. Una conversación con fecha de principios de 2017 en la que González y el que fuera ministro de Trabajo con el Gobierno de José María Aznar valoraban en tono despectivo a Mariano Rajoy y dejaban constancia de algunas de las brechas internas en el seno del PP.

Desde «Rajoy es un tío con complejos, un hijo de puta» a «Rajoy quiere superar a Franco en la Presidencia del Gobierno«. Son algunas expresiones que el expresidente madrileño dedicó, en una reunión con Zaplana, al actual presidente del PP. El expresidente valenciano también relata un encuentro que habría mantenido con José María Aznar, en el que éste habría manifestado su deseo de ver cómo Rajoy se aparta de la primera línea de la política.

Las conversaciones, reveladas por La Vanguardia, Zaplana relató lo siguiente sobre su conversación con Aznar: «Este (Rajoy) no puede continuar. Este Rajoy es imposible. Esta legislatura no puede durar. Yo jamás voy a hacer nada que puedan decir que he jodido el PP. Pero eso sí, cuando llegue el momento que éste caiga, poner claramente cuál es mis posición y que yo con éste no tengo nada que ver. A ver si cuando éste caiga nos va a arrastrar a todos».

Testigos en la 'caja B'

Zaplana y González también tuvieron que declarar en calidad de testigo en la Audiencia Nacional por una conversación mantenida entre ambos sobre una grabación con la que se chantajeó presuntamente a Rajoy. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, instructor de la causa por la presunta 'caja B' del PP solicitó a su compañero en este órgano e instructor del 'caso Lezo' Manuel García-Castellón la «transcripción íntegra y grabación» de la conversación entre González y Zaplana «sobre la existencia de un vídeo en el que se hablaría de un presunto chantaje al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.