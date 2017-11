La vicepresidenta defiende las subvenciones a la patronal que el PP reprocha al Consell

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, criticó ayer varias enmiendas que el PP ha anunciado que presentará a los presupuestos autonómicos. Los populares reclamaron en el pleno de Les Corts celebrado esta semana que se retiren subvenciones a empresas de la Comunitat, así como a la patronal autonómica CEV, con el fin de destinarlas a proyectos sociales. Oltra aseguró que el Consell no comparte «la visón caritativa y limpiaconciencias» que a su juicio tiene el PP, sino que apuesta por una red publica de apoyo pero también por que las personas empobrecidas «puedan tener una vida autónoma». Y es que, según la líder de Compromís, no es necesario eliminar las partidas criticadas por Bonig porque tanto los sindicatos como las asociaciones empresariales «tienen una función constitucional, aunque ahora (el PP) no está de acuerdo con defender esas partidas», una financiación, recordó, que actualmente viene marcada por una ley del anterior Consell.

La presidenta del PP, Isabel Bonig, ya instó el pasado miércoles a los empresarios a ser más reivindicativos frente al Consell. La síndica popular en la Cámara valenciana indicó que «seguro que Salvador Navarro (presidente de CEV) lo hará». En la patronal se acogió con «sorpresa» este comentario de Bonig, según fuentes de la confederación. Al día siguiente, el pasado jueves, llegó el anuncio de la presentación de las enmiendas para eliminar la subvención a la CEV con el fin de que el dinero vaya destinado a «aquellos que más lo necesitan», una pretensión que Oltra consideró ayer innecesaria.

La vicepresidenta indicó que la lucha contra la pobreza tiene en el presupuesto del próximo año una partida importante, la de la Renta de Inclusión, que pasa de 41 millones en 2017 a 88,5 millones en 2018. Oltra afirmó que el Consell «no comparte la visión asistencial, del PP», según la cual, dijo, «hay que darles caridad y así limpian su conciencia con una bolsita» del Banco de Alimentos.