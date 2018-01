Vicente Rambla dice que Ricardo Costa era «el embudo» por el que pasaba todo Vicente Rambla (tercero por la izquierda), en el juicio de Gürtel junto a Costa. / Efe El exvicepresidente señala al exsecretario del PPCV y se desvincula de los pagos en B: «Yo no sé a dónde iba el dinero» EFE Madrid Miércoles, 24 enero 2018, 17:14

El exvicepresidente del Consell Vicente Rambla ha dicho hoy, en su declaración en el juicio Gürtel en la Audiencia Nacional, que el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa era "el embudo" por el que pasaba toda la información relativa a las campañas electorales de 2007 y 2008, presuntamente financiadas ilegalmente.

Después de que Costa admitiera la financiación ilegal del PP regional a través de dinero en B de empresarios y de que precisara que Rambla formaba parte de ese sistema, el exvicepresidente ha asegurado que Costa en aquel momento "era la persona con más influencia y la que tenía todo el peso dentro del partido".

Según Rambla, "Costa era el embudo por el que tenía que pasar todo para tener la interlocución" de lo relativo al partido, incluida la gestión de las campañas electorales investigadas.

La declaración de Rambla se ha adelantado por sugerencia del juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia, que lo ha propuesto "para desentrañar mejor este caso que se está juzgando".

Durante su declaración, Rambla se ha desvinculado tajantemente de los pagos en B que realizaron empresarios que tenían adjudicados contratos con la Administración valenciana: "No tuve nada que ver con los pagos. Si hubiera tenido algo que ver, ¿habría salido esta chapuza de campaña?".

Además de vicepresidente del gobierno valenciano, Rambla fue director de campaña de las elecciones autonómicas de 2007, si bien ha negado que tuviese responsabilidades en la contabilidad del partido y en la financiación de los actos.

Rambla ha explicado que cuando llegó al cargo, Orange Market, la filial de Gürtel en Valencia ya era "la empresa de cabecera" del PP, y él no puso ninguna objeción, aunque ha reconocido que se manejaban unos márgenes de beneficio con dicha mercantil "inadmisibles y descabellados". "Yo no sé a dónde iba el dinero", ha dicho.

"Si yo hubiese sido el responsable de la gestión de la campaña, eso no se hubiese hecho así en la vida", ha asegurado, y ha añadido: "Yo me he dedicado a la gestión del gobierno y una vez que me piden que me acerque al partido a ayudar fíjese en la que me he visto metido".

Además, ha precisado que durante el procedimiento judicial nunca se ha visto "ningún presupuesto de ningún acto" contratado con la Gürtel "y esa es una manera irresponsable de gestionar".

Rambla también ha mencionado al expresident de la Generalitat Francisco Camps, quien "tenía un enorme poder y una gran influencia política en España" y, junto con Costa, "eran las personas más influyentes en ese momento" en el partido.

De este último, ha dicho: "Mi relación con Costa era muy justita y después de la campaña se enfrió mucho (...) Con Costa no hay sintonía ninguna".

También ha hecho referencia a un informe policial que detalla las supuestas deudas que tenían ex altos cargos del partido y del Gobierno valenciano con la Gürtel, en las que aparecen anotaciones a nombre de, entre otros, R.C. y V.C. (presuntamente Ricardo Costa y el exvicepresidente del Consell Víctor Campos).

"La evolución de todas las magnitudes desde el principio hasta el final de la campaña cambian porque se van pagando cosas. La única que no cambia es la de V.R. (presuntamente Vicente Rambla)", ha dicho Rambla, que ha insistido que nunca pagó nada a la trama.