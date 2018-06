Vicente Rambla, absuelto por la financiación irregular del PPCV en el caso Gürtel Vicente Rambla. «Es posible que haya cometido los delitos, pero existe la probabilidad razonable de que no lo hiciera», argumentan los magistrados en la sentencia A. RALLO VALENCIA Lunes, 11 junio 2018, 13:14

Vicente Rambla ha sido absuelto de todas las acusaciones. El exvicepresidente de la Generalitat fue nombrado coordinador de la campaña autonómica de 2007, motivo por el cual se sentó en el banquillo de los acusados. Los magistrados percibieron su declaración como de «absoluta firmeza y seguridad» y le creen cuando dijo que nadie le puso un límite para la campaña electoral. Confirmó que Orange Market fue introducida por Camps y que este junto a Ricardo Costa manejaba los fondos del partido. Recuerdan los magistrados que la prueba indiciaria requiere de numerosos datos incriminatorios y syubraya que en la primera etapa en la que se «innovó» con ese sistema delictivo para recaudar fondos -a través de los empresarios que pagaban facturas- Vicente Rambla no participaba en el entramado. Luego, según el testimonio de Costa, sí que sabía el sistema que se empleaba en el partido. «Pero conocer no es cooperar», precisa el fallo.

«No se ha producido una sola prueba que permita concluir que Rambla participó de manera directa y eficaz en la fase de captación o utilización de empresarios para financiar el partido», recogen los magistrados. La sentencia critica su actuación en el plano ético, pero el delito que se juzga no puede cometerse por omisión, es necesaria su participación activa. También recuerdan los magistrados que Rambla no tenía una posición de disposición de fondos electorales, otra de las claves para fundar su absolución.

Algunos testigos ratificaron en el juicio que la posición de Rambla era más política, a la hora de definir los mensajes que cimentarían el discurso del PP, que económica, por ejemplo, de control de presupuesto y actos del partido. El hecho de que sucediera a Campos en sus responsabilidades no es prueba suficiente de que participara en el entramado. Los magistrados matizan que quizá por sus conocimientos, Rambla es inspector de Hacienda, debió sospechar que el gasto era excesivo y sin control. Acuden aquí a lo que se denomina «ceguera voluntaria», un no querer enterarse de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, la Audiencia recuerda que esa teoría para sustentar una condena no casa bien con la presunción de inocencia. Las «dudas razonables» acerca de la actuación de Rambla conducen a su absolución.

.