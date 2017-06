Vicente Betoret pide «calma» y «abandonar las luchas internas» Aboga por recuperar la normalidad lo que implica «dejar de grabar conversaciones y ser moderados en los grupos de Whatsapp» EUROPA PRESS Valencia Miércoles, 7 junio 2017, 13:40

El presidente del PP de la provincia de Valencia y candidato a la reelección, Vicente Betoret, ha hecho un llamamiento a la "serenidad, calma y tranquilidad" para poder recuperar "un punto de normalidad" en el seno interno del partido para poder celebrar el Congreso provincial del PP. "Tenemos que luchar hacia fuera y por los problemas que tienen los valencianos y las luchas internas abandonarlas", ha subrayado para insistir: "Nuestros adversarios están fuera del PP y no dentro".

Así lo ha indicado Betoret ante los medios de comunicación en los pasillos de Les Corts, al ser preguntado por la situación que vive el PP en la provincia de Valencia, después de que este martes 'Génova' decidiera posponer su congreso hasta que esté "garantizado un clima mínimo de consenso" ya que, hasta el momento, tres candidatos aspiran a presidirlo, Vicente Betoret (opta a la reelección), Mari Carmen Contelles y María José Penades. Desde abril, la dirección del PP intenta sin éxito que los aspirantes alcancen un acuerdo para evitar la división interna.

Al respecto, Betoret ha abogado por recuperar la normalidad lo que, a su juicio, implica "dejar de grabar conversaciones y ser moderados en los grupos de Whatsapp" para empezar a hablar "de lo que interesa a los afiliados y a la sociedad valenciana". "Nuestros adversarios están fuera del PP y no dentro donde somos todos compañeros y tenemos que tener un clima de respeto", ha puntualizado. Por eso, ha hecho un llamamiento a la "calma, moderación y serenidad" para poder, de esta forma, llegar a acuerdos.

"Esa es la línea que tenemos que seguir y entiendo que hay que ser positivo y optimista y yo lo soy y estoy convencido de que tres personas del mismo partido no deben de tener problemas en llegar a acuerdos y vamos a llegar, sin ninguna duda", ha puntualizado Betoret quien ha remarcado que al final se trata de una cuestión de "voluntad".

Inquirido sobre si se han dado pasos para un acercamiento entre las posturas, ha admitido que hace una semana que no habla con otra de las aspirantes a liderar el PP en la provincia de Valencia Mari Carmen Contelles porque no se han cruzado, pero ha restado importancia a este hecho porque, a su juicio, "no hace falta hablar todos los día para ponerse de acuerdo". "Es una cuestión de voluntad y voluntad tenemos todos porque queremos que se celebre el Congreso y salvaguardar la unidad del partido, que esté preparado recuperar instituciones y para que Isabel Bonig sea presidenta de la Generalitat", ha manifestado.

Sin fechas ni plazos

Respecto a los plazos para la celebración del Congreso, Betoret ha eludido dar fechas concretas. "El congreso se celebrará cuando se tenga que celebrar. el hacer especulaciones no ayuda a dar certidumbre a una situación", ha sostenido. Además, ha recordado que Génova ha suspendido, por el momento, su celebración.

"El vicesecretario de Organización del partido, Fernando Martínez-Maillo dijo que se suspendía el congreso. ¿Por qué voy a salir yo e ir en contra de lo que dijo?", se ha preguntado para explicar que hablará con él y con la presidenta del PPCV (Isabel Bonig) y cuando se considere "se llevará adelante", pero ha puntualizado que lo que no va a hacer es "enviar mensajes cada uno a su manera". "Aquí hay que hablar y lo haremos sin ninguna duda", ha enfatizado.

«Con la gestora perderíamos todos»

Preguntado por la posibilidad de que se nombre a una gestora, ha considerado que sería "una posibilidad con la que perderíamos todos porque al final se trata de celebrar el congreso". "Con la gestora mandaríamos un mensaje absolutamente negativo a la ciudadanos, a nuestros votantes y militantes. Se trata de celebrar el congreso que es al final lo que todos queremos", ha considerado.

Por otro lado y cuestionado por los comentarios del secretario general del Partido Popular de la provincia de Valencia, Vicente Ferrer, durante una cena celebrada el pasado viernes con militantes del PP, el presidente del PP en la provincia de Valencia ha recordado que ha pedido disculpas y ha subrayado que es "un asunto que esta absolutamente zanjado".

"Yo me sumo a esas disculpas si alguien se ha ofendido, pero es un tema absolutamente zanjado y ahora tenemos que centrarnos en denunciar estos dos años de desastre e inacción que nos han llevado las políticas del tripartito. Ese tiene que ser nuestro objetivo y todo lo demás, se dirimirá en el seno interno del partido y lo haremos como siempre de la mejor manera posible e intentando darle normalidad democrática", ha defendido.

«Bonig es mi presidenta»

Sobre la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, afín a Contelles, ha subrayado que es su "presidenta" y ha insistido: "Hasta ahora me he dejado la piel para que fuera presidenta del partido y lo seguiré haciendo para que lo sea de todos los valencianos porque nuestro objetivo, más allá de las discrepancias que puedan haber, tiene que ser que el PP recupere las instituciones y situar a Bonig como presidenta de la Generalitat Valenciana y creo que no nos tenemos que desviar de este objetivo, que es compartido y con el que todos nos hemos implicado y debemos seguir implicándonos", ha zanjado.