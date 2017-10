El vicealcalde de Alicante ve un «clamor» para que Echávarri dimita como alcalde EFE Viernes, 20 octubre 2017, 00:52

El vicealcalde de Alicante, Miguel Ángel Pavón, consideró ayer que existe un «clamor unánime» tanto en Guanyar Alacant como en Compromís para que el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, dimita por su doble investigación judicial en sendos asuntos administrativos.

Así lo señaló Pavón al término de un pleno municipal extraordinario donde se dio luz verde al tercer expediente de modificación de créditos del año, por 3,4 millones de euros, como consecuencia de un aumento de las cuantías desde el Ministerio de Hacienda y de la subida de ingresos.

Echávarri presidió esta tensa e incómoda sesión plenaria -para los concejales del tripartito- sin referirse a su situación, mientras que la modificación de créditos fue aprobada con los votos del tripartito (PSPV-PSOE, Guanyar y Compromís) y la abstención del PP y Ciudadanos (C's) y del no adscrito Fernando Sepulcre, y con tan solo el voto en contra de la otra tránsfuga, Nerea Belmonte.

Tras la sesión, Pavón insistió en la idea de que la dimisión de Belmonte (ex de Guanyar proveniente de Podemos) «facilitaría notablemente el proceso de buscar esa mayoría progresista» que incluiría la marcha de Echávarri, una condición «indispensable».

«Echávarri se ha equivocado gravemente y debe dimitir», recalcó antes de recordar que la pasada legislatura fue su grupo político el que se enfrentó repetidamente a la popular Sonia Castedo, doblemente imputada por presunta corrupción, para que se marchara. Pavón recordó que fue «gracias a eso que ahora hay un apoyo de gobierno progresista: Que no se le olvide al PSOE, que no hizo casi nada contra la corrupción e indignidad de Castedo, que dimitió». Pavón señaló que la próxima semana habrá una asamblea de Guanyar en la que se estudiará la continuidad o no del grupo en el equipo de gobierno municipal.