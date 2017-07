Los viajes de Oltra le permiten eludir el control de Les Corts 16 semanas La vicepresidenta Mónica Oltra. / efe Desde Compromís asumen que «puede dar la sensación» de que la vicepresidenta «se esconde» y Bonig le acusa de «huir» a Oriente Medio FERRAN VIDAL/ B.F. valencia. Martes, 4 julio 2017, 01:24

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, se ausentará del pleno que se celebrará mañana en Les Corts a causa de su viaje a Oriente Medio. Con esta ausencia en la sesión de control ya son dos los plenos parlamentarios consecutivos en los que la líder de Compromís estará ausente, alegando en ambas ocasiones viajes en representación del Gobierno valenciano. Les Corts celebrará mañana su última sesión ordinaria en el hemiciclo. La última vez que Oltra pisó la Cámara con el fin de pasar por el filtro de la oposición en un pleno fue el 8 de junio. Hasta el 27 de septiembre no volverá a convocarse el pleno. Oltra estará 16 semanas consecutivas sin participar en la sesión de control que la oposición realiza al Ejecutivo en sede parlamentaria. El último acto público de Mónica Oltra en territorio nacional fue la manifestación del pasado sábado con motivo del World Pride, en Madrid, justo antes de partir hacia Cisjordania.

La vicepresidenta ha realizado seis viajes en los dos años que se lleva de legislatura. Tres le han servido para estar ausente en las sesiones de control. Lo que aún no se conoce es el motivo exacto de los viajes realizados del 11 al 16 de junio a Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo, del mismo modo que se diluye la razón del presente viaje por Oriente Medio, al que se desplaza con personal de Cooperación. Los populares reprochan a la vicepresidenta que falta a la obligación de explicar en sede parlamentaria el motivo de sus desplazamientos al extranjero. Su periplo viajero arrancó al inicio de la legislatura, cuando fue a Grecia para visitar a refugiados sirios. Lo que si se conoce es el coste en alojamiento y transportes que asciende a 15.464,69 euros los seis viajes, un cálculo que el PP pone en duda por considerar que no se incluyen todos los conceptos de gasto.

De mayo a septiembre

Casi cuatro meses. Es el periodo que estará Mónica Oltra sin asistir a un pleno ordinario del parlamento valenciano, aunque sí asistirá al extraordinario que se celebrará el 13 y 14 de septiembre con motivo del debate de Política General de la Comunitat.

La última vez que la portavoz del Consell tuvo protagonismo en Les Corts fue durante la sesión del pasado 24 de mayo con motivo de la comparecencia para informar sobre el nuevo modelo residencial de menores en situación de desprotección. Pleno polémico en el que desveló datos personales de abusos en el centro de Segorbe, lo que criticó la oposición por considerar que se excedió en la difusión de datos personales.

Otra ausencia señalada fue la del 15 de junio, día que en Les Corts se votaba la aprobación de una Comisión de Investigación sobre los Centros de Menores, comisión que ella apoyó en un primer momento, pero que finalmente fue rechazada con los votos de PSPV, Compromís y Podemos.

«Tanto viaje puede dar la sensación de que se esconde. Debería de tener cuidado con eso porque ha pasado semanas duras y las ausencias se pueden malinterpretar», reconocieron a LAS PROVINCIAS fuentes de Compromís.

La presidenta del PPCV y portavoz popular en Les Corts, Isabel Bonig, acusó ayer a Oltra de «huir» a Oriente Medio. La jefa de la oposición reclamó información sobre los acuerdos que se han alcanzado con motivo de los seis viajes que ha protagonizado la vicepresidenta y sobre los que, considera Bonig, no se han aportado datos. Así se pronunció la síndica del PP tras la junta de portavoces, cuando indicó que «hoy (por ayer) nos hemos enterado, sin constancia en Les Corts, de que Oltra vuelve a viajar. No tenemos constancia ni del lugar ni de los fines y hemos presentado una queja porque no se nos comunique». Bonig recalcó que Oltra ha realizado seis viajes «de los que no hay conocimientos de los acuerdos». «Es sospechoso que Oltra huya en semanas complicadas. Se fue a Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo sin que sepamos los acuerdos ni el precio y en un momento en que se discutía crear una comisión de investigación sobre un asunto de su competencia, los menores. Este pleno también huye y no sabemos por qué», subrayó la portavoz del PP en la Cámara valenciana.

La vicepresidenta ha iniciado un viaje a Cisjordania invitada por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) en Oriente Medio para conocer iniciativas en la zona con niños, mujeres y enfermos mentales. Oltra realiza la visita acompañada por personal de UNRWA y por el director general de Cooperación y Solidaridad, Federico Buyolo, informó la Generalitat en un comunicado.

La delegación visitó ayer el campamento de refugiados de Tulkarem, creado en 1950, con una población de alrededor de 21.000 personas, y donde la UNRWA atiende cuatro escuelas y un centro de salud.

La portavoz adjunta de Compromís en las Corts, Mireia Mollà, afirmó ayer que el viaje «se enmarca en el cambio que el Gobierno del Botànic está llevando a cabo para que la comunidad internacional vuelva a confiar en los valencianos, también en materia de solidaridad y cooperación».

Crítica a Alcaraz

Bonig anunció también en Les Corts que el PP ha presentado una queja respecto al conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz. «No compareció el pasado pleno ni tampoco lo hará éste, en el que habíamos presentado una interpelación para que explicase el trabajo de su conselleria y algunas cuestiones de incompatibilidades de altos cargos», explicó la síndica popular, para quien es «sospechoso que en un momento en el que los miembros de Compromís no pasan por su mejor momento, Oltra y Alcaraz huyan».

Bonig, por otra parte, volvió a ofrecer al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, un encuentro para debatir uno de los asuntos «más importantes» de la Comunitat, quitando la situación económica y el empleo: el tema educativo. «El viernes solicitamos la entrevista y, a fecha de hoy, no hay respuesta. Pero el ofrecimiento del PP sigue ahí porque es fundamental», afirmó.