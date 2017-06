Los vaivenes de la Abogacía de la Generalitat Un Ferrari, en una de las pruebas que se celebró en Valencia. / damián torres El criterio para acudir al Tribunal de Cuentas y reclamar dinero a los responsables políticos es muy variable A. RALLO Jueves, 8 junio 2017, 20:28

La Abogacía de la Generalitat no mantiene un criterio fijo a la hora de derivar los casos al Tribunal de Cuentas, un organismo que dictamina la responsabilidad contable de los cargos públicos en la toma de decisiones. Fuentes del departamento indicaron que cada profesional actúa de manera independiente en los asuntos que maneja. No obstante, llama la atención esa disparidad en la intervención que lleva a situaciones contradictorias. Por ejemplo, en los pagos a la concertada que denunció en su día Compromís y que finalmente el juez ha archivado, la Abogacía de la Generalitat ha solicitado -y el instructor lo ha acordado- que no se trasladara el expediente al Tribunal de Cuentas . El letrado del Consell entiende que al no existir ninguna ilegalidad «sino simple descuadre administrativo», no procede la indagación por parte de esta jurisdicción. El fiscal, en cambio, sostenía lo contrario.

No obstante, ese criterio no se ha seguido, por ejemplo, en el caso de la Fórmula 1. Un asunto que se encuentra judicializado en el juzgado de Instrucción 2 de Valencia y que ahora se sigue bajo secreto. Sólo tres personas se encuentran imputadas en este procedimiento. Se trata de Francisco Camps, Jorge Martínez 'Aspar' y la exconsellera de Deportes, Lola Johnson. Sin embargo, la Abogacía de la Generalitat ha decidido pedir responsabilidades contables a responsables políticos que ni siquiera constan como investigados en la causa. Así, en el último escrito, se refiere a cuatro directivos de la sociedad Circuito del Motor y Promoción Deportiva (CMPD) a quienes les pide 24 millones de euros. Subsidiariamente, en caso de rechazarse esa primera petición, reclama 14,6 millones a esas personas más la también exconsellera 'popular', Trini Miró, que en su día presidía el consejo de administración de la sociedad Circuito Motor.

Piden 24 millones a cuatro directivos de Circuito Motor que ni siquiera están investigados

Todo esto se produjo pese al primer pronunciamiento desfavorable del Tribunal de Cuentas. El informe preliminar del organismo recogía una serie de irregularidades en varios de los apartados analizados en la organización de la F-1 y la compra de Valmor, pero desembocaba siempre en la misma conclusión: no se podía reclamar el dinero. En este sentido, recordaban desde el Tribunal que para iniciar este tipo de procedimientos las acciones deben ser claramente al margen de la Ley y no una gestión o práctica reprochable. Además, el daño debe ser cuantificable y debe existir siempre una intencionalidad. Pero la Generalitat quiso seguir el procedimiento.