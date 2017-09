Sin unanimidad, los empresarios no irán a la marcha por la financiación

Los secretarios generales de CCOO PV y UGT PV, Arturo León e Ismael Sáez y el presidente de la CEV, Salvador Navarro, suscribieron ayer un nuevo manifiesto para exigir «una financiación y unas inversiones justas» para la Comunitat pero «muy aséptico», evitando «cualquier sesgo político», para que se sumen todos los partidos y entidades sociales. Una firma que no implica que los empresarios se sumen a la manifestación que está programada para el mes de octubre ya que Navarro reiteró que piensa que la CEV, como parte de la sociedad civil, «deberían estar allí», pero «siempre con unanimidad». Una condición que no se dará ya que el PP ha asegurado que no acudirá ala marcha.

Sáez, recalcó que este documento nace, como figura en su inicio, evitando «cualquier sesgo político de tipo partidario que pueda empañar la imprescindible unidad de todos los valencianos en defensa de un interés común». Por ello, instaron a la sociedad civil a sumarse al texto. Los sindicatos también anunciaron que el próximo lunes se comunicará la fecha de convocatoria, para la que «octubre» es un mes «a tener en cuenta» al coincidir con el debate de los Presupuestos Generales del Estado, porque se trata de una medida que «no va contra nadie» sino en defensa del interés general.

La posición de los empresarios contrasta con la de Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat, que ayer remarcó que sería «deseable» que la unidad que existe entre los partidos con representación parlamentaria frente a la infrafinanciación «tuviese un traslado en una expresión pública de alianza con la sociedad».