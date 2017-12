El PP de Turís aprueba un sueldo de 20.000 euros para un edil del gobierno local

turís. El Partido Popular de Turís, formación en la oposición en la localidad, aprobó una moción por la cual un concejal del equipo de gobierno (Gabriel Hervás, exmiembro de Compromís y actualmente en el grupo de los no adscritos) tendrá dedicación exclusiva con una retribución de 20.000 euros.

Los populares apoyaron la propuesta de Gabriel Hervás, quien lamentó que sus socios de gobierno no hubieran llevado a cabo esta medida. En la moción también se incluía, en un principio, que cada uno de los concejales de la oposición recibieran 200 euros, pero este punto no se incluyó en el texto final.

Esta moción se aprobó en la misma sesión en la que Hervás y el PP votaron en contra del presupuesto municipal y, por lo tanto, éste no salió adelante. El PP reconoció la relación entre ambos hechos y advirtieron de que el sueldo del edil no es «ningún cheque en blanco ni una cesión incondicional. Es una oportunidad para contrarrestar la gestión deficiente del actual gobierno municipal con la ayuda de apoyos puntuales que, de no llegar, implicarían la anulación de la decisión tomada durante el pleno de ayer (por el jueves)».

Desde el PP afirmaron que se trata de «una oportunidad para conseguir llevar adelante proyectos e iniciativas que sistemáticamente se rechazan por parte del gobierno. Nosotros buscamos el mayor de los beneficios para todos los ciudadanos de Turís».

En la jornada de ayer, y mediante una resolución de alcaldía, se retiraron las competencias que Hervás tenía desde enero de 2016: urbanizaciones, deporte base y participación ciudadana y la segunda tenencia de alcaldía que ostentaba. Desde las filas socialistas, en la jornada de ayer, se criticó el «mercenarismo político» de Hervás y la priorización del «interés particular» del concejal que contó con el apoyo del PP.