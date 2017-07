El tripartito impide que Oltra explique en un pleno de Les Corts su viaje a Palestina Mónica Oltra y María José Català, dialogan en Les Corts. / LP Compromís cree que la petición del PP pretende convertir la Cámara en un «plató de televisión» y los populares recuerdan que la política internacional no compete al Consell BURGUERA Miércoles, 19 julio 2017, 01:41

valencia. Podría parecer que la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, tropieza de nuevo con su propia coalición para comparecer en Les Corts. Como si le llevasen la contraria. Si ocurriese una vez, podría entenderse como algo paradójico, quizá hasta como un complot interno tramado desde Compromís para evitar que su líder cumpla sus deseos. Pero no, no se trata de la primera vez, y a Oltra, en su formación no se le lleva la contraria así como así. En poco tiempo se ha repetido un par de veces ese anuncio de querer rendir cuentas y, luego, la realidad de que no se haga. El mes pasado, Compromís y el resto de los partidos del Botánico votaron contra una comisión de investigación de la gestión de los centros de menores. Ayer, en la Junta de Síndics, socialistas, nacionalistas y podemistas sumaron sus votos para rechazar la petición del PP (que contó con el apoyo de Ciudadanos) de que Oltra acudiese a Les Corts, en un pleno extraordinario o a la diputación permanente habilitada durante los días estivales, para explicar los pormenores de su viaje a Palestina. Segunda negativa del tripartito y segunda vez que Oltra (o el conseller Alcaraz, persona de su confianza) dice que está de acuerdo con participar en una rendición de cuentas que, luego, misteriosa y botánicamente, se va al traste.

La Junta de portavoces de Les Corts rechazó la propuesta de los populares, que anunciaron hace una semana, su exigencia de convocar la diputación permanente para que la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, informara de su reciente viaje a Gaza y Cisjordania, algo que la propia portavoz del Consell propuso nada más volver de Palestina mediante una petición por escrito cursada desde su propia conselleria .

Sin embargo, hay una evidente discrepancia entre el escenario para ese rendimiento de cuentas. El tripartito, no se sabe si también la propia Oltra, pretende que sea una comparecencia en una comisión parlamentaria, mientras la oposición pide que se realice en un pleno o en la diputación permanente.

El portavoz socialista, Manuel Mata, consideró que «no hay ningún motivo» para convocar al órgano equivalente al pleno durante las vacaciones parlamentarias con el fin de que Oltra explique un viaje «en el que no ha pasado nada» y en el que no ha ido «a robar, como iba (el exconseller Rafael) Blasco y muchos de su calaña». Mata consideró que si el PP pide una comparecencia por este viaje «quiere decir que no hay problemas» en la Comunitat.

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, recordó que Oltra pidió el pasado 10 de julio comparecer en la comisión de Derechos Humanos, que preside el PP y al que le correspondía haberla convocado, igual que las peticiones de comparecencia pedidas por la vicepresidenta sobre otros viajes en la comisión de Asuntos Europeos, que también debía convocar el PP, según Ferri, para quien los populares pretenden convertir el pleno en su «plató de televisión y crear el 'Aló vicepresidenta'» en lugar de que estas cuestiones se traten en comisión, «como es habitual». Curiosamente, sí se celebrará una diputación permanente para validar la subida de salarios de los funcionarios en un 1%, algo que el Consell aprobó el viernes pasado y que se ha tratado después de rechazar la presencia de Oltra.

Sin resolver problemas

La portavoz adjunta del grupo popular María José Cat alá recordó que Oltra «no tiene competencias» para hacer viajes internacionales, a los que se marcha, según subrayó, sin haber resuelto los problemas «reales y urgentes» de los valencianos, como los pagos a los centros de menores o a las guarderías.

Catalá indicó que también van a pedir la comparecencia del president del Consell, Ximo Puig, en la diputación permanente, para que dé explicaciones sobre «el caos» educativo tras la suspensión judicial del decreto del plurilingüismo y las resoluciones que vuelven a otorgar conciertos de bachillerato a centros a los que se había denegado. La diputada popular instó a Puig a que «tome las riendas» en la situación educativa, dada la «inquietud» de las familias, y ha calificado de «muy negativa» la posición de un Consell que da «la huida por respuesta» ante el viaje de la vicepresidenta.