El tripartito impide que Les Corts se pronuncie contra el desafío separatista Diputados de diferentes grupos políticos durante el pleno extraordinario que se celebró ayer en Les Corts. / manuel molines Cs lamenta que los partidos del Botànic no firmen su declaración institucional, que cuenta con el apoyo del PP, y el PSPV les acusa de «politiqueo miserable» JOAN MOLANO VALENCIA. Sábado, 9 septiembre 2017, 00:08

El tripartito se negó ayer a firmar la propuesta de declaración institucional que presentó Ciudadanos en la Mesa de Les Corts para que el Parlamento valenciano se pronunciara en contra del proceso independentista catalán. El escrito de la formación naranja rechaza el «desafío secesionista» en Cataluña y defiende «los principios básicos que emanan de la Constitución Española, del Estatuto de Autonomía catalán y del resto del ordenamiento jurídico vigente». El texto solamente contó con el apoyo del PP.

La portavoz de Cs, Mari Carmen Sánchez, lamentó ayer que PSPV, Compromís y Podemos no firmasen su propuesta. Tras la Junta de Síndics explicó que la declaración «lo único que hacía era velar por el cumplimiento de la Constitución» y expresó «su sorpresa ante la negativa del PSPV a apoyarla, ya que el PSC en Cataluña sí se ha levantado frente a la vergüenza democrática que se ha vivido». Para Sánchez, el rechazo de los socialistas valencianos a su escrito demostró que «son rehenes de su socio de gobierno» y criticó «la falta de unión en una cuestión tan fundamental».

Desde el bando del PSPV respondió Manolo Mata, su síndic. El diputado afeó a Cs que no consultara con los demás grupos la propuesta de declaración institucional antes de presentarla, un hecho que calificó de «politiqueo miserable» por intentar «poner contra las cuerdas no se sabe a quién», y recordó que «la nueva política no es hacer espectáculos». El socialista también aprovechó su comparecencia ante los medios para dar «un fraternal saludo» a Miquel Iceta -secretario general del PSC- y a diputados del partido «que sufrieron en sus carnes un ataque a la democracia parlamentaria» en la Cámara catalana cuando se aprobó en ella la ley del referéndum y la ley Fundacional de la República y de Transitoriedad.

El otro partido que apoyó la declaración institucional contra el proceso secesionista catalán fue el PP. Su líder, Isabel Bonig, señaló que echa de menos «la postura de Compromís» sobre el el proceso independentista, «porque no sabemos qué piensa de este tema». Según la popular, la coalición nacionalista «se escuda detrás de frases muy bonitas, pero este es un momento histórico en el que hay que pronunciarse». Bonig también criticó que el partido de Oltra no «quisiera respaldar una declaración que simplemente daba apoyo al Parlament, a los diputados que defienden la Constitución y el Estatuto de Autonomía».

La portavoz adjunta de Compromís, Mireia Mollà, criticó que la propuesta de Cs les llegó pocos minutos antes del pleno de Les Corts, «sin capacidad de trabajar» sobre ella y que la misma «no haga referencia «a la palabra diálogo en ninguna de sus partes, cuando la falta del mismo nos ha llevado a esta situación».

En Podemos, su secretario general, Antonio Estañ, insistió también en que la situación en Cataluña debe solucionarse con diálogo y no con bloqueos, a través de un referéndum con garantías, y criticó la intención de PP y Ciudadanos de «catalanizar la política valenciana».