El tripartito convoca pleno para subir sueldos tras evitar que Oltra explique su viaje El pleno de Les Corts. / j. monzo Les Corts convalida de urgencia una mejora salarial a los funcionarios que incluye al Consell, donde la nómina de un director general sube en dos años un 6% B. F. Viernes, 21 julio 2017, 01:36

valencia. El tripartito compuesto por PSPV, Compromís y Podemos es reacio a convocar la diputación permanente de Les Corts (el órgano que sustituye a los plenos fuera de los periodos de sesiones) para que comparezcan en ellas los miembros del Consell. El martes pasado se rechazó la petición del PP para que la vicepresidenta Oltra explicase su viaje a Palestina. Ayer, socialistas, nacionalistas y podemistas también bloquearon la petición de los populares y de Ciudadanos para que acudiesen a la Cámara el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el conseller de Educación, Vicent Marzà. La junta de portavoces se convocó el martes de urgencia con el fin de convalidar el próximo miércoles el decreto que contempla la subida salarial del 1% para los funcionarios de la Generalitat y la apertura de la Oferta Pública de Empleo para cubrir plazas en Educación, Sanidad y Emergencias.

La mejora de las nóminas públicas afectará también a los altos cargos del Consell, pues interpreta el Ejecutivo valenciano que atiende tanto la situación de los funcionarios como «de las retribuciones del personal al servicio de la Generalitat»; o sea, el propio Gobierno autonómico, con su presidente, consellers, secretarios autonómicos, directores generales, subsecretarios y asesores, un equipo de 183 personas.

En dos años, desde la llegada de PSPV y Compromís a la Generalitat, los sueldos de altos cargos han subido de manera paulatina, constante, pero desigual, si bien en el caso de los directores generales se han beneficiado de un incremento salarial del 6%.

En total, en dos años, el presidente ha pasado de ganar 67.615 euros anuales hasta los 68.975 a partir de ahora (1.359 euros más); los consellers recibían 57.599 euros por los 58.757 gracias al aumento; los secretarios generales pasan de 57.586 hasta los 58.744. Un director general comenzó cobrando 53.302 en 2015 y desde ahora ganará 56.504, la mayor subida porcentual y la segunda más importante en total, pues son los subsecretarios los que en dos años han visto incrementarse la anualidad de su sueldo en 3.213 euros. El conjunto de los altos cargos del Consell cuestan a partir de ahora cerca de medio millón de euros más que hace dos años.

PP y Ciudadanos reclamaron ayer que comparecieran Ximo Puig Marzà para informar sobre el inicio del curso escolar. La iniciativa fue rechazada por el tripartito, tal y como ya hizo el pasado martes con la petición de que Oltra acudiese a un pleno extraordinario o a una diputación permanente a dar cuenta de su viaje a Oriente Medio.

La socialista Ana Barceló acusó a la oposición de intentar «generar alarma» y recordó que el conseller de Educación ya compareció el pasado 28 de junio, que fue el mismo argumento que se empleó desde Compromís para bloquear la iniciativa. La diputada del PP María José Catalá replicó que son necesarias dichas comparecencias ante el «caos educativo, la suspensión de sus normas y la inquietud en la sociedad».

El Consell acusa al PP

Desde el Consell se subraya que la reclamación de la oposición para que comparezca Oltra no se repitió ayer, en la junta de portavoces para la próxima diputación permanente. «El PP, si tanto interés tenía, podía insistir, pero no lo ha hecho, porque se buscaba sólo generar polémica», indicaron fuentes del Consell. La vicepresidenta pidió comparecer al día siguiente de su vuelta de Palestina, pero en una comisión de Les Corts, no en un pleno, una petición que ya hizo con motivo de su viaje a Bruselas.