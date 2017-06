El tripartito busca cómo dar más visibilidad a los cuatro diputados tránsfugas de Cs Los diputados Alexis Marí, Domingo Rojo, David de Miguel y Alberto García. / Firma PSPV, Compromís y Podemos defienden que el reglamento de Les Corts no es claro y abren la puerta a que los parlamentarios tengan grupo propio ARTURO CERVELLERA Martes, 27 junio 2017, 00:09

Valencia. Los cuatro diputados que abandonaron Ciudadanos seguirán participando de la vida parlamentaria pese a su paso al grupo de no adscritos. PSPV, Compromís y Podemos aceptan las demandas que fueron planteadas por Alexis Marí, Alberto García, David de Miguel y Domingo Rojo en el escrito en el que formalizaron su decisión de dejar el grupo parlamentario de Ciudadanos el pasado viernes. Las peticiones de los tránsfugas pasaban por tener representación en las comisiones de Les Corts, contar con derecho a presentar Proyectos No de Ley (PNL), preguntas orales y escritas al presidente Ximo Puig en las sesiones de control, así como disponer de un espacio físico compartido en las dependencias de la cámara autonómica.

La decisión de otorgarles grupo parlamentario propio sigue estando aún en el aire. La Mesa de Portavoces optó por aplazar la resolución a la semana que viene para analizar un escrito que ayer presentaron desde Ciudadanos y para poder examinar precedentes similares. La Mesa está formada por cinco miembros, uno de cada partido político, por lo que el tripartito será al final el que tome la decisión sobre el futuro de los cuatro diputados al contar con la mayoría. Hasta entonces, los parlamentarios tendrán la condición de no adscritos. Una situación en la que ya se encuentran Covadonga Peremarch, que fue expulsada de Podemos, y Miquel Domínguez, que abandonó el grupo popular tras ser imputado.

El reglamento de Les Corts no cuenta con un artículo concreto para la situación de los cuatro diputados, por lo que desde Podemos, Compromís y el PSPV defienden que es necesario acudir a precedentes similares que se hayan dado en otras legislaturas. Manolo Mata, portavoz de los socialistas en la cámara autonómica, salió ayer en defensa de los ex de Ciudadanos en la rueda de prensa tras la junta de síndics. Mata subrayó que «no son tránsfugas» porque «no se van para hacer una moción de censura ni para alterar la configuración de la Cámara» y defendió que es necesario tener en cuenta tanto el reglamento como los antecedentes para tomar la decisión. Desde las filas socialistas defienden que se actuará siempre teniendo en cuenta lo que sea mejor para la ciudadanía y para Les Corts.

Fran Ferri, síndic de Compromís, coincidió con el PSPV al asegurar respecto a esos cuatro parlamentarios que su situación se debe «estudiar» atendiendo a «lo acordado otras veces» y «al reglamento». Por su lado, el portavoz de Podemos, Antonio Montiel, resaltó que por el momento los cuatro diputados son de momento «no adscritos» y volvió a abogar a los «precedentes» para tomar decisiones sobre su condición en Les Corts.

La posición de Ciudadanos fue radicalmente contraria a la del tripartito. Tal y como avanzó LAS PROVINCIAS, el portavoz adjunto Juan Córdoba presentó ayer a primera hora de la mañana un escrito en el que recordaba que los tránsfugas «no pueden formar grupo parlamentario propio» ya que defiende que el artículo 23 del reglamento «no da lugar a duda en cuanto a la interpretación del mismo». El texto negaba la posibilidad de pasar al Grupo Mixto y señalaba que la condición de los mismos que tenía que ser asumida era la de no adscritos. También solicitaba que los cuatro parlamentarios «gocen exclusivamente de los derechos reconocidos reglamentariamente a los diputados individualmente», una posibilidad que choca con las demandas que encabeza Alexis Marí y que el tripartito ve con bueno ojos.

Mari Carmen Sánchez, portavoz de Ciudadanos, incidió ayer en que no hayan «tratos de favor» del resto de grupos para los tránsfugas y recalcó que los artículos «no dan lugar a una segunda lectura». Sánchez anunció que exigirán «el cumplimiento del reglamento» y negó rotundamente la posibilidad que apuntó Alexis Marí el pasado viernes de que otro diputado de Ciudadanos decida abandonar el grupo parlamentario. «No habrá ninguna baja más», sentenció la portavoz, que insistió en que los representantes del partido están «orgullosos de trabajar por el proyecto de esta formación». Respecto a la ubicación que tendrán los tránsfugas en el hemiciclo, un tema que tampoco ha tratado la junta de portavoces, Sánchez destacó que la «determinará la Junta de Síndics y la Mesa de Les Corts» y afirmó que su grupo no tiene problema sobre el lugar que ocupen. «Hemos venido aquí a trabajar y no nos importa donde se vayan a sentar», recalcó la portavoz parlamentaria.

El antecedente más próximo y de mayor similitud al que se podrán remitir la Mesa de Les Corts es el que tuvo lugar en 2007 en el grupo parlamentario de Compromís del País Valencià, (una coalición que integraba a EUPV y al Bloc). La portavoz del mismo era Gloria Marcos (EUPV), que fue destituida con los votos de dos diputadas de su partido (Mónica Oltra y Mireia Mollà) y de los dos diputados del Bloc. Marcos pasó al grupo de los no adscritos junto a otros dos representantes de EUPV pero siguieron contando con algunos de los beneficios reservados a los grupos.

El PP estará vigilante

Si los tránsfugas de Ciudadanos logran constituirse como grupo parlamentario y las atribuciones que les serán asignadas son unos temas por los que ya se ha preocupado Enric Morera, presidente de Les Corts. Como avanzó este diario, Morera realizó una consulta «discreta» a los servicios jurídicos de la Cámara con el objetivo de conocer cuál es exactamente la situación en la que se quedan Alexis Marí y los otros tres diputados y las posibilidades de que los cuatro pudiesen constituirse como grupo.

María José Català, portavoz adjunta del PP, aseguró ayer que los populares estarán «muy vigilantes» por las maniobras que creen que podría estar dirigiendo el presidente de Les Corts con los ex de Ciudadanos. Català apuntó a la posibilidad que Morera, o desde «el tripartito», se esté maniobrando con estos cuatro diputados «a efectos de mayorías». «No aceptaremos filibusterías jurídicas», recalcó la diputada popular.