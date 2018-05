El tripartito y Cs aprueban hoy la reforma del Jurídic sin tener claro si afecta a Camps Manolo Mata, portavoz del PSPV, junto a Antonio Estañ y diputados de Podemos. / EFE Podemos asegura que la nueva norma conlleva que el expresidente deberá dejar su puesto en el órgano en 2020 y los socialistas cuestionan esta interpretación A. CERVELLERA Miércoles, 9 mayo 2018, 00:21

La reforma del Consell Jurídic Consultiu, el órgano consultivo en materia legal para la Generalitat, llega hoy por segunda vez a Les Corts con un consenso suficiente que le permitirá salir adelante. Tras semanas de negociaciones, Podemos ha conseguido sumar a su propuesta a PSPV, Compromís y Ciudadanos aunque en los diferentes partidos existen varias interpretaciones sobre como afectará esta actualización a Francisco Camps, expresidente de la Generalitat y consejero nato del órgano consultivo.

Fabiola Meco, diputada de Podemos que ha liderado la reforma, siempre ha defendido que el texto fija un límite de dos mandatos para los consejeros, lo que corresponde a 8 o 9 años, tanto a los miembros designados por Les Corts y el Consell como a los natos. Una interpretación que ayer confirmó a este diario que mantiene al considerar que la enmienda de aproximación que han firmado todos los grupos parlamentarios con la excepción del PP que señala que «los miembros actuales del Consell Jurídic Consultiu podrán optar a una única renovación» implica que todos los responsables del organismo deberán dejar el ente al transcurrir 8 o 9 años. En el caso de Camps conlleva que termine su mandato en 2020, al haber ingresado en el año 2011.

Pese a la postura de Podemos, la opinión de los socialistas es diferente respecto a este tema. Manolo Mata, portavoz del PSPV en Les Corts y vicesecretario general del partido, sostiene que esta es una cuestión «jurídicamente complicada» pues, según afirmó, la ley de expresidentes «garantiza su adscripción al Consell Jurídic» y los expresidentes «no tienen mandato» sino que «se incorporan y abandonan el órgano cuando quieren» ya que «tienen derecho a estar». La opinión la ratificó ayer el síndic socialista, que también subrayó que hay otras cuestiones de la ley que no terminan de gustar al partido. Esta posición evidencia un cierto distanciamiento de los socios del Pacto del Botánico respecto a la reforma pese a que se ha llegado a un consenso.

Los votos de los partidos de izquierda no son suficientes al ser requerida una mayoría cualificada La formación naranja prioriza que la modificación no implique duplicidades entre organismos

La actualización de una ley de estas características implica un amplio consenso parlamentario. La mayoría simple del tripartito de izquierdas no basta para sacar adelante la votación y por eso se han tendido puentes los últimos días con Ciudadanos. Desde Podemos aseguraron ayer que los votos de la formación naranja estaban casi asegurados y que tan sólo faltaban por perfilar algunos asuntos de tipo técnico. Ciudadanos, por su parte, no quiso dar por sentado su apoyo y, aunque desde sus filas admitieron que ha habido un acercamiento evidente y claro, indicaron que priorizan que la reforma no cree duplicidades del Consell Jurídic con otros organismos. En Compromís se guarda una postura más ambigua aunque cercana a la de los socialistas, mientras que el PP, que ha permanecido al margen de las negociaciones, no se ve con buenos ojos la modificación y no se cuenta con su apoyo en Les Corts.

«Democratización» del ente

La limitación a mandatos de 8 años en vez de los 15 actuales no es la única novedad. Los grupos parlamentarios también han pactado que en la elección de los seis miembros, en lugar de recaer a partes iguales entre el Consell y Les Corts, tenga un mayor peso la decisión de los diputados. Además, se incluye un punto para que los grupos parlamentarios puedan elevar iniciativas al órgano consultivo. Una iniciativa que parte desde Podemos y que consideraron que conlleva la «democratización» del ente.