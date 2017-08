Los tránsfugas de Cs piden voz en el debate de Política General como derecho constitucional Los diputados no adscritos David de Miguel (i), Domingo Rojo, Alexis Marí y Alberto García. / d. torres Los cuatro exdiputados de la formación naranja reclaman a la Junta de Síndics y a la Mesa de Les Corts intervenir y presentar y defender propuestas de resolución J. MOLANO VALENCIA. Martes, 29 agosto 2017, 01:22

Los tránsfugas de Ciudadanos quieren protagonismo en el próximo debate de Política General de la Comunitat que se celebrará los días 13 y 14 de septiembre. Así se lo trasladaron a la Junta de Síndics y a la Mesa de Les Corts mediante el registro de una solicitud en el Parlamento valenciano. Los cuatro ex del partido naranja reclaman intervenir esos días en la Cámara con el fin de que se respeten «los derechos constitucionales que, como respresentantes del pueblo valenciano asisten a cada uno de los diputados».

Marí y sus tres compañeros de filas -David de Miguel, Domingo Rojo y Alberto García- decidieron a finales del pasado mes de junio abandonar el grupo parlamentario de Ciudadanos y solicitar su pase a los no adscritos, con una serie de condiciones muy limitadas de participación en la Cámara. Ante la petición de los tránsfugas de gozar de más ventajas, la Mesa y la Junta de Portavoces de Les Corts les negó la posiblidad de formar una agrupación parlamentaria propia, al margen de los otros dos diputados no adscritos, Miquel Dominguez (ex del PP) y Covadonga Peremarch (ex de Podemos).

El Reglamento del Parlamento valenciano no recoge en ningún caso la posibilidad de que cuatro diputados que abandonen un grupo parlamentario -sin ser parte de una coalición- puedan formar después su propia agrupación y disfrutar de privilegios similares a los del resto de grupos.

Los portavoces de los grupos podrían abordar en su reunión de hoy el caso de los no adscritos

El pasado 7 de agosto, los cuatro tránsfugas firmaron y registraron una solicitud en Les Corts dirigida a la Junta de Síndics y a la Mesa del Parlamento en relación al debate de Política General. En ella reconocen que el artículo 76 del Reglamento de Les Corts que rige dicho debate regula las intervenciones de los grupos parlamentarios, su facultad para poder presentar propuestas de resolución ante la Mesa, su defensa, el número de intervenciones de cada grupo y su orden, así como la formulación de nuevas propuestas firmadas por todos los grupos parlamentarios. No obstante, añaden que «no es menos cierto que la Junta de Síndics puede acordar cualquier modificación o corrección de la forma de desarrollar el debate de Política General».

Para fundamentar su petición agregan que «no se puede obviar» el hecho de que en la actualidad en Les Corts se da «una situación de excepcionalidad por la existencia de seis diputados no adscritos a ningún grupo parlamentario» y señalan que «como legítimos representantes del pueblo valenciano» estos tienen, o deberían tener, «los mismos derechos políticos que el resto de diputados que conforman la Cámara». Es por ello que solicitan que la Junta de Portavoces, «en aras del respeto a la diversidad, equidad y la calidad democrática de la que siempre se ha hecho gala en esta legislatura, acuerde y dé traslado a la Mesa, a la hora de ordenar el debate de Política General, que los diputados no adscritos que así lo deseen, tengan la posibilidad de intervenir durante un tiempo razonable, así como de presentar y defender propuestas de resolución». «Todo ello -añaden- con el fin de respetar los derechos constitucionales que como representantes del pueblo valenciano en Les Corts asisten a cada uno de los diputados».

La Junta de Síndics se reúne esta mañana y podría pronunciarse sobre este asunto pese a no encontrarse entre los puntos del orden del día.