El tránsfuga de Ciudadanos utiliza su despacho en la Diputación de Valencia como sede de un nuevo partido

Un exasesor de la formación naranja acude a la institución provincial a trabajar para Aguar a pesar de que fue cesado en febrero

J . MOLANO

Martes, 19 septiembre 2017, 20:04

valencia. El tránsfuga de Cs en la Diputación de Valencia, José Enrique Aguar, está impulsando un nuevo partido en la Comunitat, Contigo Somos Democracia (CSD), y para ello emplea como sede su despacho en la Diputación de Valencia. Basta con echar un vistazo al espacio que ocupa el diputado en la corporación provincial. Un póster de gran tamaño de CSD preside el habitáculo, sobre las mesas están colocadas carpetas verdes de la formación, bien visibles, y, la mayoría de días, sentado frente a uno de los ordenadores se encuentra José Vicente Giménez, exasesor de Ciudadanos que desde el pasado mes de mayo acude para trabajar a pesar de que fue cesado en febrero como coordinador del grupo.

Giménez llega al Palau de Batllia «prácticamente todos los días de la semana» desde hace cuatro meses, según fuentes de la corporación provincial. Saluda en la entrada y le facilitan las llaves del despacho del diputado, en la tercera planta del edificio. A veces usa incluso la plaza de parquin que tiene asignada Aguar como cargo público en el subterráneo de la Plaza de la Reina. Lo hace para desarrollar una labor, subvencionada con dinero público, que nadie parece conocer salvo el tránsfuga. En Presidencia, tras preguntar este diario, no les consta que Giménez haya estado trabajando en el inmueble, aunque lo consideran «algo normal si tiene permiso» de Aguar. Este señala que no puede separar su condición de presidente de CSD de la de diputado y se compara con los representantes de los demás grupos. Dice que su nuevo asesor «no cobra» por ayudarle con sus gestiones en la Diputación, reconoce que recibe a concejales en su despacho, que CSD carece de sede física y añade que tenía el permiso verbal del diputado encargado de personal, Pepe Ruiz, para que Giménez hiciera uso de los medios públicos. Asimismo, recalca que la labor de su ayudante no tiene nada que ver con el nuevo partido, aunque en la institución señalan que durante el mes de agosto, cuando la actividad en la Diputación descendió, el despacho de Aguar mantuvo el nivel de trabajo. El ex de Cs no ha presentado ninguna moción desde febrero y en la mayoría de plenos se abstiene en las votaciones. Este verano despertó las quejas de los ordenanzas por lo tarde que acabaron algunas reuniones, sobre las nueve de la noche. El pasado día 2 se presentó CSD en sociedad mediante un acto en un hotel de Benidorm.

Aguar registró una petición el 3 de julio a Presidencia para que permitieran a Giménez echarle una mano. La respuesta llegó ayer, cuando este periódico preguntó por la situación del asesor. El secretario general de la Diputación acepta la solicitud del ex de Cs, que considera legal mientras la institución no le facilite «otros medios personales de apoyo al ejercicio de su cargo». Y permite que sea Giménez porque ya conoce la casa y su actitud siempre fue buena. La Diputación, por su parte, no va a poder facilitar ningún asesor a Aguar porque incumpliría la ley antitránsfugas.