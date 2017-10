El tránsfuga de Cs en la Diputación lleva siete meses sin presentar una iniciativa El plazo para registrar mociones para el próximo pleno finaliza el miércoles y el diputado no adscrito sólo acudió un día de la semana pasada a la corporación provincial J. MOLANO Lunes, 9 octubre 2017, 00:34

valencia. Ni una iniciativa en los últimos siete meses. Desde que abandonase Ciudadanos a principios del pasado mes de febrero, el tránsfuga José Enrique Aguar no ha presentado ninguna moción en la Diputación de Valencia para que sea debatida en el pleno. Emplea la mayor parte de su tiempo en promocionar el nuevo partido que preside a nivel nacional, Contigo Somos Democracia (CSD). La semana pasada, sin ir más lejos, no acudió a su despacho en la corporación provincial porque se encontraba de ruta por Andalucía dando a conocer la formación e «inaugurando agrupaciones», como reconoció a este periódico. Sólo pisó la institución de la Plaza Manises el pasado viernes con motivo de unos actos relacionados con el Día de la Comunitat, según fuentes de la institución.

Aguar no se dejó ver en el Palau de Batlia, pero tampoco su ayudante, José Vicente Giménez, ya que acompañó también al ex de Cs en su periplo por el sur de España en calidad de secretario de organización de CSD. El próximo pleno de la Diputación tendrá lugar el día 24, cuando se podrían cumplir ocho meses sin que el tránsfuga presente iniciativas. El plazo para presentar mociones finaliza este miércoles. Como confirman desde la corporación provincial, el ex de Cs apenas participa en las sesiones plenarias. Se contabilizan muy pocas intervenciones suyas desde que se marchó de la formación naranja. En concreto, tres. Dos de ellas se produjeron en el pleno del pasado 26 de septiembre. Intervino para felicitar al equipo de gobierno por el primer plan de igualdad en la historia de la corporación provincial y para preguntar si podía participar en la junta de portavoces que se va a crear en la Diputación a instancias del que fuera su partido. La respuesta fue negativa, algo lógico porque no es portavoz. Tras declinarse su participación votó en contra de la constitución del nuevo órgano. Antes, había tomado la palabra en otro pleno para solicitar información en relación a la financiación de un viaje de la diputada de la formación naranja, Mamen Peris, a Bruselas, que pagó de su bolsillo.

Sede de CSD en su despacho

Aguar se encuentra impulsando CSD en la Comunitat y en diferentes puntos de España. Para ello, como ya publicó este periódico, emplea como sede su despacho en la Diputación de Valencia al carecer de una física. Basta con echar un vistazo al espacio que ocupa el diputado en la corporación provincial. Un póster de gran tamaño del partido preside el habitáculo y sobre las mesas están siempre colocadas carpetas verdes de la formación, bien visibles. El tránsfuga sostiene que no puede separar su condición de presidente de CSD de la de diputado y se compara con los representantes de los demás grupos, como PSPV y PP, a la hora de recibir a concejales y otras personas en su despacho.

Además de hacer ese uso de su despacho, Aguar cuenta con Giménez, secretario de organización de CSD, como asesor gracias al permiso que le dio el secretario general de la institución. Una deferencia que está siendo estudiada por los servicios jurídicos de Ciudadanos, como aseguró la portavoz de la formación naranja en la Diputación, Mamen Peris, y ya publicó este diario. «Los abogados están valorando el informe que avala la entrada de una persona ajena a la institución para ayudar a un diputado en su despacho». Giménez fue cesado en febrero como coordinador de Cs en la Diputación. «Si no se ajusta a derecho tomaremos las medidas oportunas», argumentó Peris, al tiempo que criticó que «es difícil entender que una persona sin contrato de trabajo pueda acceder a las instalaciones de la institución asiduamente y utilizar todos sus medios». «También es poco creíble que, como dice el informe, 'el colaborador le ayude en su labor de diputado' porque el tránsfuga no ha presentado ningún tipo de iniciativa desde que abandonó Cs», concretó la diputada.

En este sentido, Peris dijo que «esto parece el mundo al revés: teníamos a un funcionario que no venía a trabajar -en alusión a Carles Recio, que estuvo cobrando durante 10 años eludiendo sus responsabilidades y fue despedido- mientras un ciudadano de a pie tiene acceso libre a la institución para ayudar a un diputado».