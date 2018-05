Los trabajadores de Crespo Gomar apuntalan la tesis de la presunta financiación irregular de PSPV y Bloc José Luis Rodríguez Zapatero e Ignasi Pla en 2007. / Damián Torres Niegan que la empresa tuviera como clientes a algunas de las constructoras salpicadas por la investigación A. RALLO Valencia Miércoles, 30 mayo 2018, 13:29

Los trabajadores de Crespo Gomar, la empresa situada en el centro de la investigación por la supuesta financiación irregular de PSPV y Bloc, han apuntalado en su declaración ante la policía la tesis de que la compañía nunca realizó ninguna campaña de publicidad para algunas de las empresas con las que supuestamente trabajó la firma.

Así figura en un escrito remitido por la UDEF al juzgado de instrucción número 1 de Benidorm, que es uno de los tribunales que viene investigando el caso. En el documento se explica que, escuchado el testimonio de algunos extrabajadores de Crespo Gomar, se concluye que ninguno de ellos «reconoció haber participado en ninguna campaña punblicitaria que tuviera como destinatario» las empresas 'Hospimar 2007, Metrovacesa, Lubasa, Egevasa y Burger King' . Tampoco tenían conocimiento de que ninguno de sus compañeros lo hubiera hecho.

Que los exempleados de Crespo Gomar sostengan que la empresa no trabajó para esas firmas resulta relevante, toda vez que su aparición en la contabilidad de la compañía pasaría a no tener ninguna justificación y abonaría la tesis de que, supuestamente, podrían haber efectuado pagos que no respondían a la labor de la firma, sino a la financiación irregular de los partidos.