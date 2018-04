Un testigo del juicio al ex alto cargo del PP Lamparero: «Han falsificado mi firma» Lamparero. / F. g, El exdirector general de Calidad Ambiental se enfrenta a nueve años de cárcel por el pago de informes fantasma A. RALLO Martes, 10 abril 2018, 23:48

valencia. El ex máximo responsable de Calidad Ambiental en la Comunitat Valenciana Jorge Lamparero, un histórico del Partido Popular, se enfrenta desde ayer a nueve años de cárcel por autorizar el pago de más de 48.000 euros por informes inexistentes y sin ninguna utilidad para la Generalitat, según mantienen las acusaciones. El ex responsable popular se sentó ayer en el banquillo junto al procesado Francisco Segura, jefe de área de Calidad Ambiental.

Ambos están acusados de favorecer a una de las mercantiles de la conocida como trama de las asesorías, en concreto, Asesores Económicos. Una firma en manos de Parra Mateu, ex trabajador del Consorcio de Museos y también procesado por varias causas similares. Se da la circunstancia de que Parra, siempre según el mismo escrito fiscal, estaba casado con una funcionaria cuya hermana trabajaba como secretaria de Lamparero. Uno de los exempleados de la sociedad, que ya no trabajaba allí en el momento de los hechos, declaró que le habían falsificado su firma. «Han puesto mi sello de colegiado y un garabato. Esto es la primera vez que lo veo», manifestó. Admitió que cuando dejó de su puesto en la citada firma Asesores se olvidó llevarse su cuño.

La fiscalía considera a los acusados autores de un delito continuado de malversación, prevaricación y otro de falsedad en documento oficial. El subordinado de Lamparero reconoció, a preguntas del ministerio público, que la contratación de la empresa, en realidad, fue una manera de «formalizar» el encargo de unos trabajos que ya se estaban haciendo y esa era la forma de poder pagarlos.

El acusado quiso restar importancia a este proceso, pero no negó el amaño cuando el fiscal le preguntó directamente por esa cuestión. En total, de la Generalitat salieron cerca de 50.000 euros sin que hasta la fecha se hayan encontrado los documentos que probarían que los trabajos se efectuaron. Lamparero, por su parte, no quiso contestar a las preguntas de las acusaciones y ante su letrado defendió que los trabajos están hechos. Segura, por ejemplo, afirmó en la sala que él comprobó los informes y que estos sí se habían hecho. Sin embargo, un dosier de la Conselleria que asumió esas competencias recoge que no existe ese material en los archivos oficiales.

Así lo acreditó ayer el actual director contra el Cambio Climático, Juan Piquer. Ratificó que los trabajos no se han encontrado, aunque sí todo la documentación contable de los citados expedientes. Quizá apuntó que la pérdida de esos papeles pudo producirse durante la mudanza de la conselleria al actual complejo de oficinas del 9 d'Octubre. Sin embargo, sería este el único caso de una incidencia de este tipo.