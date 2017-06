Un testigo del blanqueo del PP, imputado por implicar al cuñado de Barberá Un juzgado investiga a Jesús Gordillo por declarar que el letrado Corbín cobraba 3.000 euros de una de las firmas bajo sospecha A. RALLO Martes, 13 junio 2017, 00:29

Jesús Gordillo, el que fuera hombre de confianza del exvicealcalde Alfonso Grau, es uno de los testigos en la investigación del blanqueo del Grupo Municipal del PP. Además, también fue la persona que denunció la supuesta financiación ilegal del Partido Popular en las elecciones de 2007, canalizada a través de la empresa Laterne donde él trabajaba. Decidió denunciar estos hechos al encontrarse documentación mientras ordenaba su domicilio. En esta pieza separada, que durante unos meses se mantuvo en secreto, tiene la condición de testigo. El exasesor admitió que pagó actos electorales del PP con 350.000 euros en billetes de 500 euros que le dio Grau.

Pero no son estos los dos únicos frentes judiciales en los que está inmerso. Otro juzgado de Valencia le acaba de imputar precisamente por el contenido de su declaración en las diligencias de Laterne. Gordillo aseguró que el letrado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa Rita Barberá, era el abogado de la empresa Product Management Council -una de las mercantiles del grupo investigado -y que cobraba por ello 3.000 euros al mes.

Esta firma, en teoría, se creó para concurrir a concursos públicos y repartirse el mercado. Siempre según Gordillo, se llegaron a mantener varias reuniones con empresarios. Sin embargo, el proyecto no llegó a materializarse. Este testimonio fue recogido por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y lo ratificó posteriormente ante el juez que conduce esta investigación.

Corbín presentó recientemente una denuncia por falso testimonio. El letrado sostiene que nunca ha tenido relación con la citada empresa y que ni siquiera conocía la existencia de esa firma. El abogado considera que los hechos pueden constituir un delito de falso testimonio. El juzgado ya ha abierto unas diligencias previas y ha solicitado al juez del caso Imelsa que le envíe copia de la declaración testifical que prestó Gordillo en la UCO y de la posterior ratificación en sede judicial. Además, acordó citar al denunciado como investigado. En principio, comparecerá el próximo 20 de junio.

Fuentes judiciales, no obstante, auguran poco recorrido a la denuncia. Este tipo de procedimientos suelen terminar en archivo y más todavía cuando el otro asunto se encuentra todavía en una fase intermedia de la investigación.

El exvicealcalde Alfonso Grau no quiso en su día entrar a rebatir las acusaciones de quien fuera su hombre de confianza. Dijo que lo haría cuando el juez lo citara. Esto todavía no ha ocurrido. No obstante, adelantó una primera reacción: «No me puedo creer lo que ha contado. La mayoría de las cosas no son ciertas». Recordó que se vieron hará cerca de un año, y Gordillo le pidió dinero. Además, se preguntó cómo un asesor pudo hacer frente «a un chalé, a un Mercedes y a un Porsche Cayenne».