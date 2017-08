«Los terroristas utilizan los videojuegos para captar y adoctrinar» Un joven durante una de las pasadas ediciones del Dreamhack Winter. / AP Photo / Johan Nilsson El ISIS emplea los chats para ganarse a los más jóvenes y llega a crear sus propios productos digitales con personajes de estética yihadista Christian Moreno Director del Máster en Criminología de la VIU RAFAEL LÓPEZ VALENCIA. Miércoles, 23 agosto 2017, 00:01

Tomar precauciones cuando se navega en la red es algo que debe acentuarse especialmente cuando los usuarios que hacen uso de este medio son menores. El control al que deben someterse tiene que convertirse en una realidad, más aun cuando en los últimos años se ha demostrado que el ISIS utiliza este tipo de plataformas para la afiliación de nuevos miembros a su organización.

Sin embargo, con la evolución de las teconologías, el DAESH también ha dado un paso alternativo en su forma de comunicarse con jóvenes «susceptibles» de ser radicalizados.

«Están utilizando los videojuegos para adoctrinar», subrayó el director del Máster Universitario en Criminología de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), Christian Moreno, quien afirma que los videojuegos era una de las vías que «hasta el momento no contaba con la suficiente atención de las autoridades, a pesar de que estas plataformas no son difícilmente accesibles, y no se diferencian de aplicaciones como WhatsApp, Facebook, Instagram» u otro tipo de redes sociales más frecuentadas por los jóvenes.

Sin embargo, Moreno en su investigación destaca el uso de los chats de juegos de consola como una nueva vía de comunicación que aprovechan los terroristas para la captación de nuevos miembros. Según su tesis, los videojuegos más empleados para la persuasión de jóvenes son los «shooters», es decir, aquellos que incluyen conflictos bélicos, donde el usuario hace uso de armas de fuego para lograr un determinado objetivo.

«En algunos de estos videojuegos que 'hackean' se puede ver que van todos con barba y llevan la bandera del DAESH», explica Moreno. El profesor explica que utilizan los chats de esta modalidad de los juegos de consola porque «son los más populares», y es «muy complicado su prevención y persecución, debido al gran número de personas que interactúan dentro de un mismo universo 'on line'».

Respecto al perfil de la personada contactada por el grupo terrorista, Moreno afirma que «no hay ningún estudio que lleve a cabo una perfilación del jugador», aunque señala que es probable que se trate de «jóvenes árabes en período evolutivo, que pueden sentir un desarraigo de la cultura occidental, cuya situación es aprovechada por los captores, que los transforman y los radicalizan». No obstante, no existen indicios directos de que los últimos atentados vividos en Barecelona y Cambrils, tuvieran relación con este método.

Respecto del proceso de captación a través de la vía de este tipo de videojuegos consiste en «el contacto con aquellos 'gamers' que puedan ser 'susceptibles' de ser radicalizados». De esta forma, invitan al jugador a descargarse un software que permite la navegación por la red, sin que puedan ser identificados, para redireccionarlo a las denominadas 'deep web', que son páginas a las que no se puede acceder utilzando los motores de búsqueda convencionales, y a partir de las cuales inician una conversación directa en un chat, que suele terminar con la inclusión del usuario en «un grupo de WhatsApp ya encriptado».

Asimismo, otro sistema que preocupa a las autoridades y las grandes casas de videojuegos es la posibilidad de que «actualmente los grupos terroristas crean sus propios videojuegos, simulando crímenes contra fuerzas de seguridad, y lo difunden en YouTube». Una actividad que puede llegar a adaptar una versión en la que aparecen personajes de estética yihadista. Un ejemplo de ello, según Moreno, es la aparición en Indonesia de franquicias asociadas al DAESH que cuyo objetivo era el asesinato del presidente de EEUU ('Captain IS').

En definitiva, se trata de una nueva vía de investigación en la ya se han producido indicios en el pasado como el atentado del 13 de noviembre de 2015 en París, donde según el ministro del Interior belga Jan Jandon, alegó que «los terroristas se habían estado comunicando a través de la videoconsola». Por ello, Moreno propone «la implantación de programas encaminados a la prevención de la radicalización en el mundo virtual».