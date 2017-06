Tauroni pide otra vez declarar para confesar la trama en Cooperación El empresario no quiso comparecer la última vez porque el fiscal no acudió al denunciar que se había producido un hecho muy grave A. G. R. Martes, 13 junio 2017, 00:29

Valencia. Augusto César Tauroni vuelve a la carga. El empresario, encarcelado por el desvío de dinero destinado a proyectos del Tercer Mundo, ha pedido declarar en el juzgado de Instrucción 21. El objetivo sigue siendo el mismo que el del pasado mes de marzo: confesar su participación en la trama de la malversación de fondos. Lógicamente, este relato de hechos inculpatorio afectará a otros acusados en la causa, como el exconseller Rafael Blasco, su mano derecha Tina Sanjuán o el jefe de Área, Marc Llinares. Pero a estas alturas de la instrucción y en un asunto en el que cada mes se producen hechos sorprendentes resulta complicado asegurar que finalmente ese testimonio se producirá.

Los antecedentes no invitan al optimismo. El pasado mes de marzo la declaración finalmente no se celebró porque el fiscal Anticorrupción anunció que no acudiría. El representante del Ministerio Público alegó que se había producido un hecho muy grave que afectaba a la seguridad de las personas. Meses después de aquello no se conoce todavía qué sucedió realmente para aplazar aquella cita. De tal forma que Tauroni ha vuelto a solicitar su visita al juzgado. Si se lo conceden, la intención es declarar, aunque el fiscal no se presente.

Los hechos se produjeron mientras se negociaba una conformidad en la que los principales acusados serían condenados a menos de tres años a cambio de pagar la responsabilidad civil, algo menos de tres millones de euros. El acuerdo, perfilado en las líneas principales, saltó por los aires por las discrepancias en los pagos. Durante ese periodo, además, surgió una polémica al asumir Anticorrupción y no la sección de Vigilancia Penitenciaria los permisos penitenciarios para condenados en este asunto. El criterio cambió y se informó a favor de la salida de Tauroni y de Sanjuán. En cambio, cuando lo solicitó Rafael Blasco se opusieron. Las competencias habían regresado a Vigilancia.