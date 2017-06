Tauroni pide declarar de nuevo en el desvío de ayudas de Cooperación El empresario Augusto César Tauroni. / Juan Carlos Cardenas / EFE La comparecencia anterior se canceló tras denunciar el fiscal un hecho grave para la seguridad A. RALLO Lunes, 12 junio 2017, 20:40

Augusto César Tauroni vuelve a la carga. El empresario, que sigue encarcelado por el desvío de ayudas a proyectos del Tercer Mundo, ha pedido declarar en el juzgado de Instrucción 21. El objetivo de esta comparecencia sigue siendo el mismo que el del pasado mes de marzo: confesar su participación en la trama de desvío de fondos.

Su testimonio lógicamente implicará a otros acusados, entre los que se encuentra el exconseller Rafael Blasco. No es la primera vez que Tauroni muestra su voluntad de colaborar. Iba a hacerlo en marzo, pero el fiscal Anticorrupción adelantó que no acudirá a la declaración porque había sucedido un hecho grave que afectaba a la seguridad de las personas. Tres meses después no se conoce qué ocurrió para que se frenara aquella declaración. Ahora, el empresario anuncia que relatará los hechos, aunque el fiscal no se presente.