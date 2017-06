Tauroni defrauda las expectativas y sólo admite su amistad con Blasco El empresario, en su última visita a la Ciudad de la Justicia. / jesús signes El empresario solicitó declarar, pero mantiene que hizo todos los trabajos y que no se malversó dinero A. RALLO Sábado, 17 junio 2017, 01:25

Augusto César Tauroni compareció ayer ante la juez del caso Cooperación. El empresario lo había solicitado con la intención, adelantada por él mismo, de que iba a colaborar con la Justicia. Pero quizá su idea de ayudar a los investigadores no encaja en el concepto que manejan la instructora, la fiscalía y las acusaciones particulares. La decepción fue máxima. En algún caso, incluso se transformó en enfado. Tauroni contó poco. Sin duda, lo de ayer no debía ser el guión que adelantó durante sus reuniones con Anticorrupción en la cárcel. Entonces se negociaba una conformidad. Aquel acuerdo se rompió. La declaración de ayer no arregla nada. Es más, lo complica.

Tauroni admitió por primera vez una relación especial con el conseller Rafael Blasco, pero precisó que se conocían desde los tiempos de Bienestar Social. Esa amistad -vínculo similar al que tenía con el jefe de Cooperación Marc Llinares- le daba cierta seguridad a la hora de concurrir a las adjudicaciones públicas. Pero su testimonio se frenó muy lejos de hilar ambas circunstancias y admitir claramente y con detalle que recibía los contratos gracias al máximo responsable. Incluso matizó que esa seguridad no provenía únicamente de la relación especial sino que se repartía mucho dinero en esa materia y que algo les llegaría a ellos. De Llinares sí admitió que le hizo pagos por trabajos de informático que efectuó para una de las sociedades del empresario.

El empresario llegó a decir que ellos eran un grupo de prestigio con experiencia en la obtención de contratos en la administración. Y que por eso su función era la de asesorar a las ONG´s que concurrían a los concursos. Él no llegó a malversar fondos públicos, según indicó, porque ganaba dinero a través de la facturación de sus mercantiles a las empresas beneficiadas. Pero defendió que los trabajos de estas dos piezas que se investigan sí se llegaron a realizar, algo que la investigación pone en duda. De hecho, la primera condena del TSJ por la que cumple seis años de prisión ya quedó probada esta grave irregularidad. El dinero no llegaba finalmente a su destino.

Más de dos horas

Tauroni declaró algo más de dos horas en las que fundamentalmente contestó a la instructora. Las acusaciones, al comprobar la timidez de las declaraciones del empresario, apenas interrogaron. Es más, Anticorrupción ni siquiera preguntó. Fuentes judiciales calificaron la comparecencia como una farsa y de valor completamente inútil. El condenado ya manifestó su intención de declarar en febrero -lo anuló a última hora- y en marzo. En esta última ocasión, el fiscal no acudió tras producirse un hecho grave que afectaba a la seguridad. Tauroni ante este suceso prefirió esperar. Aquel acontecimiento se produjo mientras se negociaba una conformidad en la que los principales acusados serían condenados a menos de tres años a cambio de pagar la responsabilidad civil, algo menos de tres millones de euros. El acuerdo, perfilado en las líneas principales, saltó por los aires por las discrepancias en los pagos. Durante ese periodo, además, surgió una polémica al asumir Anticorrupción y no la sección de Vigilancia Penitenciaria los permisos penitenciarios para los condenados en este asunto.

El juzgado investiga las piezas 2 y 3 del caso Cooperación, en las que hay una treintena de imputados, entre ellos, el exconseller de Solidaridad Rafael Blasco. En estas dos piezas se investigan subvenciones a ONG y la proyección de la construcción de un hospital en Haití. Entre los investigados destacan el exconseller Rafael Blasco, el jefe de Área Marc Llinares, Tina Sanjuán y propio Tauroni.