El PP tantea a Cs para acordar una estrategia común de oposición al Consell Subiela (Ciudadanos) habla con Bellver (PP), en Les Corts. / jesús signes La cooperación a nivel nacional provoca que mejore la relación entre los populares de la Comunitat y Ciudadanos B. F. VALENCIA. Lunes, 23 octubre 2017, 00:05

El sector más escéptico con la dirección del PP en la Comunitat mantiene serias dudas sobre la capacidad estratégica de la dirigencia popular y, entre otras cosas, se pregunta si alguien en el partido se ha preocupado por buscar complicidades para fortalecer la actuación de oposición al Consell. Los cuadros de la formación que dirige Bonig consideran que se está trabajando mucho pero está cundiendo poco, por lo que quizá fuese hora de establecer alianzas con Ciudadanos. Y efectivamente, las conversaciones se están produciendo, aún sin éxito, pero sí con una frecuencia impensable hace un año.

El rumbo de Cs en el arranque de la legislatura era bien contrario al de aceptar aproximaciones del PP. Durante el primer año del gobierno del Botánico, el partido naranja fue mayoritariamente de la mano de las iniciativas del tripartito de tal modo que el partido cuyas actuaciones parlamentarias recibieron el mayor número de votos positivos de Ciudadanos fue Podemos.

Sin embargo, la llegada de Mari Carmen Sánchez a la portavocía y, especialmente, los pactos entre la formación naranja y los populares a nivel nacional han propiciado en un entendimiento que desde las filas del PP se pretende incrementar.

Fuentes vinculadas a la dirección popular en la Comunitat admiten que se están produciendo conversaciones con el fin de llegar acuerdos en tomas de posición sobre asuntos puntuales, si bien «todavía» no se ha logrado concretar un acuerdo para actuar «en bloque».

Se trata, según esas mismas fuentes, de «tanteos», un «acercamiento» que «antes» no se había ni intentado a causa de que «el ambiente era muy raro, tanto entre ellos, que estaban enfrentados, como hacia nosotros».

«Madrid favorece»

«La situación en Madrid favorece que podamos llegar a acuerdos», admite un parlamentario del PP, quien señala que no hay «un pacto general, pero sí conversaciones sobre asuntos puntuales como los relacionados con la política de Educación del Consell».

En los últimos meses se intentó trazar una estrategia conjunta en dos temas: la educación concertada y el debate sobre el estado de la Comunitat. Sin éxito. Ciudadanos y PP hacen la guerra por su cuenta frente a la actuación de Marzà respecto a los centros subvencionados de gestión privada. Igualmente, en el último debate general de política autonómica en Les Corts, desde Cs se prefirió optar por un perfil bajo a la hora de evaluar la gestión del presidente Ximo Puig. «Hasta ahora no hemos logrado ir juntos», admiten los populares, que no obstante, no renuncian «porque en el futuro quizá estemos condenados a entendernos, y será mejor ir haciéndolo ahora ya».

Fuentes del PP en Les Corts abogan por «tender puentes ya, aprovechando el perfil bajo de los socialistas, que están asumiendo el discurso de Compromís, y dentro de un año, cuando lleguen elecciones, cada uno por su lado, y luego ya se verá».